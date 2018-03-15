FETÖ'nün yakalanma korkusu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), yapılacak operasyonlarda örgüt üyelerinin yakalanmasını önlemek için son dönemde çeşitli tedbirler alınmasına yönelik talimatlar verdiği ortaya çıktı. Gözaltı sürecinde cep telefonlarının imha edilmesi, örgüt üyelerinin gidecekleri yerlerin arka kapılarının bulunup bulunmadığını araştırmaları bunlar arasında yer alıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, örgütün şifreli haberleşme ağlarından "Falcon" üzerinden gönderilen mesajların deşifre edilmesiyle, son dönemde örgüt üyelerine dikkat edilecek konulara yönelik talimatlar gönderildiği belirlendi.

Mesaj içeriklerine göre, örgüt üyelerine, gözaltı, tutuklama süreçlerinde yapılacaklar anlatıldı. Gözaltına alınma sırasında mensupların cep telefonlarını imha etmeleri istendi. Bir mesajda, bu konuyla ilgili, "Sıkıntılı bir anda birinci önceliğimiz cep telefonlarını patlatmak" ifadeleri yer aldı.

"GÜVENLİK" BAŞLIĞIYLA GÖNDERİLEN MESAJLARDA, ÖRGÜT EVLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA DA BİLGİLER VERİLDİ

Polislerin yapacağı teknik ve fiziki takip konularında çeşitli önlemler geliştiren örgüt, arabasıyla seyahat edenlerin takip konusunda hassas olmalarını istedi.

Bir mesajda, "Kimse resmi adreslerde kalmamalı. Cep telefonlarından, başka cep telefonları aranmamalı. Bunun kesinlikle izahını yapamayız. Buluşmalarımız üç kişiyi geçmemeli." talimatı verildi.

"ARKA KAPI" TALİMATI

Örgütün, güvenlik konusunda kararlaştırdığı bazı önlemler şöyle:

"Telefonlarımızı evden çıkarken uçak modunda olduğuna dikkat etmeliyiz. Evlerde telefon, tablet gibi elektronik eşya olmamalı. Bazı kalabalık parklarda sivil ekiplerin bulunacağı göz ardı edilmemeli. Aranması olanlar mümkün olduğunca araç kullanmamalı. Takip ihtimallerinde çıkmaz sokağa girin, bu yaya takibinde de araç takibinde de işinize yarar. Bildiğiniz bir çıkmaz sokağa girin, sonuna kadar girin. Mümkünse sokak başından sokağın sonu gözükmesin, 30 saniye bekleyip sonra sokaktan çıkın. Kafeler, kahvehaneler, internet kafe gibi yerler önceden araştırılmalı. Buraların arka kapısı var mı, yok mu tespit edilmeli."

FETÖ'NÜN ÖĞRENCİ EVLERİNDE KALANLARIN, BURADA OLMA NEDENLERİNE İLİŞKİN YALANLAR BULUNMASI DA İSTENDİ

Örgüte ait evlerde FETÖ üyelerinin birlikte kalmalarıyla ilgili bahaneler üretilmesinin talep edilmesiyle ilgili, "Evlerde kalan arkadaşların bir araya gelme senaryosu konuşulmalı. Olası bir gözaltında izahat olmalı." talimatı aktarıldı.