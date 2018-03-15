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Mina Başaran ve iki arkadaşının cenazesine gelenler cami avlusuna sığmadı

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğan Urfalı Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılanlar cami avlusuna sığmadı. Kalabalık havadan böyle görüntülendi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 17:50 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 17:51
Mina Başaran ve iki arkadaşının cenazesine gelenler cami avlusuna sığmadı

İran'da düşen jette hayatını kaybeden üç arkadaş Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğan Urfalı için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende Mina Başaran'ın annesi Beril Başaran, Babası Hüseyin Başaran kardeşi Can Başaran, nişanlısı Murat Gezer, Sinem Akay ve Burcu Gündoğan Urfalı'nın ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, eski başbakanlardan Mesut Ylımaz, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, BJK Teknik Direktörü Şenol Güneş ve çok sayıda tanınmış isim ve sevenleri katıldı.

Mina Başaran'ın tabutunun üzerine nişanlısı tarafından pembe güllerle kaplı "Murty'n" yazılı çiçek buketi konuldu.

Nişanlısının tabutunu omuzladı

CENAZEYE KATILAN KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, hayatını kaybedenlere son görevi yapmak üzere camiye gelenler cami avlusuna sığmadı. Cenaze namazına katılan kalabalık havadan görüntülendi. Görüntülerde cami avlusu ve etrafındaki kalabalık görülüyor.

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Mina Başaran ve iki arkadaşının cenazesine gelenler cami avlusuna sığmadı
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