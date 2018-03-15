Son dakika: Terör örgütü TAK’ın kriptolu suikast planı

ERDOĞAN'IN OĞULLARI VE DAMATLARI HEDEF

SABAH, 2016'da Beşiktaş ile Vezneciler'deki saldırıları da düzenleyen PKK'nın yan kuruluşu TAK'ın hücresinin hedefindeki isimlerin listesine ve bu hücreye mensup terör örgütü yöneticilerinin fotoğraflarına ulaştı. Ulaştığımız belgelere göre TAK'ın hedefindeki isimler; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan ve Bilal Erdoğan ile damadı Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, diğer damadı Selçuk Bayraktar ve Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak idi.

PKK, Cumhurbaşkanı'nın ailesini hedef aldı

KİRİL ALFABESİYLE KODLAMIŞLAR

2016'da Vodafone Park'ta 46 kişinin şehit edildiği terör saldırısının planlayıcısı Zozam Kutum'dan ele geçirilen dokümanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresine yönelik suikast planı yer alıyordu. Emniyet'in 'Doküman 5' adını verdiği bu belge el yazısı ile kaleme alınmıştı. İlginç olan, hedefteki isimlerin Latin alfabesi ile açıktan yazılmamış olması ve Slavların Kiril alfabesiyle kaleme alınmasıydı. Emniyet, Kiril alfabesindeki harflerin yerine Latin alfabesindeki karşılıklarını koyduğunda Cumhurbaşkanı'nın çevresindeki isimlere ulaştı.

SABAH, PKK terör örgütünün paravan markası TAK'ın çökertilen hücresinin gizli suikast planlarını kamuoyuna açıklıyor. Savcılık ve Emniyet'in elde ettiği bulgulara göre TAK; Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Zozan Kutum adlı teröristlerin öncülüğündeki bir hücre ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresindeki önemli isimlere suikast planladı.

KRİPTOLU BİÇİMDE KALEME ALMIŞTI...

Bu hain plan, Emniyet'in, başka büyük terör saldırılarına da karışmış hücreyi çökertip teröristleri yakalaması üzerine boşa çıkarıldı. TAK, hücre evlerinde ele geçirilen dokümanlara göre suikast planlarını Latin değil, Kiril alfabesi ile kriptolu biçimde kaleme almıştı.

SABAH Özel İstihbarat Bölümü, 2016'da Beşiktaş ile Vezneciler'deki saldırıları da düzenleyen PKK'nın yan kuruluşu TAK'ın hücresinin hedefindeki isimlerin listesine ve bu hücreye mensup terör örgütü yöneticilerinin fotoğraflarına ulaştı.

Ulaştığımız belgelere göre TAK'ın hedefindeki isimler; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan ve Bilal Erdoğan ile damadı Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, diğer damadı Selçuk Bayraktar ve Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak idi.

TAK'ın suikast planı, 2016'daki iki büyük terör saldırısını planlayan ve gerçekleştiren terör hücresi tarafından yapıldı. Bu planlar, tutuklanan Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Zozan Kutum adlı teröristlerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen flash belleklerde ve el yazılarında yer alıyordu. Zozan Kutum 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Park Stadyumu'nda gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı sonrası MOBESE kamerası görüntüleri ortaya çıkan esrarengiz kadın teröristin ta kendisi idi. Kutum; Kadri Kılınç ve Burak Yavuz'un canlı bomba olarak bindiği araçta arka koltukta oturduktan sonra patlamadan önce inen kişiydi. O saldırıda 39'u polis, yedisi sivil toplam 46 kişi şehit olmuş, 239 kişi de yaralanmıştı.

Gülşen Bahadır ise 7 Haziran 2016'da İstanbul Vezneciler'de gerçekleştirilen bombalı saldırının planlayıcısı idi. Eylem Yaşa adlı terör örgütü üyesi tarafından Çevik Şube Müdürlüğü'ne ait iki otobüsün geçişi esnasında bombalı araç ile gerçekleştirilen saldırıda altısı polis, altısı sivil olmak üzere 12 kişi şehit olmuş, 44 kişi de yaralanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bu saldırılardan sonra PKK'nın metropollerde hain eylemler düzenleyen yapılanması TAK'ın önemli bir hücresini film senaryolarını aratmayan bir operasyonla çökertti. Teknik takiple başlayan operasyon sonucunda yakalanan Zozan Kutum'un Vodafone Park'taki patlamanın öncesinde araçtan inen ve sonra MOBESE'lere yakalanan esrarengiz kadın olduğu boyu, fiziği, yürüyüş biçimi ve yüz hatlarıyla ilgili yapılan kapsamlı araştırma sonucunda açığa çıkarıldı. Çünkü Zotan Kutum sorgusunda konuşmayı reddetti.

TAK'la ilgili en önemli soruşturmayı, Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadyumu'ndaki bombalı saldırının soruşturmasını yürüten savcı Mesut Erdinç Bayhan idi. İlginç olan, Bayhan'ın vatani görevini yaparken PKK'lılarla çatışmada vurulmuş ve gazi olmuş olması.

KİRİL ALFABESİYLE KODLAMIŞLAR

Zozan Kutum'dan çıkan bir dokümanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresine yönelik suikast planı yer alıyordu. Emniyet'in 'Doküman 5' adını verdiği bu belge, el yazısı ile kaleme alınmıştı. İlginç olan, hedefteki isimlerin Latin alfabesi ile açıktan yazılmamış olması ve Slavların Kiril alfabesiyle kaleme alınmasıydı. Emniyet, Kiril alfabesindeki harflerin yerine Latin alfabesindeki karşılıklarını koyduğunda terör örgütü TAK'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğulları Ahmet Burak Erdoğan ve Bilal Erdoğan ile damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, diğer damadı Selçuk Bayraktar ve Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak hakkında keşif-istihbarat yaptığını tespit etti.

Zozan Kutum'dan ele geçirilen bir diğer dokümanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesindeki kimi generallerle ilgili istihbarat notları vardı. Bu notlarda generallerin kullandığı resmi araçların plakaları yer alıyordu. Bu generaller arasında 15 Temmuz darbecileri tarafından kelepçelenen Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler de bulunuyordu. Belli ki TAK, bu generallere de suikast planlamıştı. Dokümanlarda ayrıca terör saldırısı için derbi maçlar da dâhil önemli maçlarla ilgili alınan notlar da yer alıyordu.

52 KİŞİLİK TERÖR HÜCRESİ

Emniyet'in çalışması sonucunda Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum ve Gülşen Bahadır liderliğindeki TAK hücrelerine mensup toplam 52 terörist hakkında işlem yapıldı. Beş tanesi dışında bu teröristlerin hepsi tutuklandı. Haklarında PKK üyeliği ve devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaktan işlem yapılan diğer 49 teröristin isimleri şunlar:

Hamit Değirmenci (Sevk), Nuri Vural, Fikret Biçen, Sabri Yavuz, Mehmet Akyüz,

Mikail Töre, Feyaz Düzen, Ayşe Özkan, Ayhan Suni, Mahmut Terzi, Enver Yeşilbağdan, Gamze Zere Karadağ, Şükrü Uğraşıcı, Şahin Bulut, Müjde Burun,

Mustafa Demir, Ümmühan Utkan, Mehmet Utkan, Murat Utkan, Bedriye Aydın Utkan,

Oktay Töre, Turgut Töre, Sadettin Adar, Naim Evin, Nazmi Karabaş, Fesih Kılıç,

Hasan Yıldız, Nedim Avras, Erkan Mercan, Oktay Abdan, Bedirhan Töre, Mehmet Remzi Türkan, Nermiye Şen, Ali Levent Evin, Taner Evin, Rauf Akın, Münür Evin,

Serhat Evin, Ünal Bugur, Emin Kutas, Eren İlhan, Ahmet Arga, Mesut Bakar, Şahin Taşar, Şükrü Koç (Firar), Aydın Ekici (Firar), Reşat Bakar (Firar), Secaeddin Karabaş (Firar) ve Rukiye Atlı (Firar).

Bütün bu isimler üç ayrı hücre şeklinde örgütlenmiş TAK yapısının üyesi idiler. Birbirlerini tanımıyor olsalar da dolaylı olarak birbirleriyle ilişkili idiler. Telefon yerine kurye kullanıyor ya da kullansalar bile şifreli ifadelerle haberleşiyorlardı.

Terör saldırılarını gerçekleştiren teröristlerin oldukça gizli çalışarak arkalarında suç sonrası tespit edilememek için delil bırakmamaya çalıştıkları, örgütsel faaliyetlerini gizlemek için genelde telefon kullanmadıkları, kullansalar bile yabancı şahıslar adına kayıtlı GSM hatları veya ankesörlü telefonlar ile irtibat kurdukları, geneldeyse kurye, şifreli doküman veya yüzyüze parola kullanarak iletişime geçtikleri, olaylarda kullanılan patlayıcıları milis/işbirlikçilerin ikametleri ile birlikte ormanlık alanda sakladıkları tespit edildi.

BAKANLARA SUİKAST PLANI

Yapılan teknik takip çalışmaları sonucunda Mehmet Emin Töre'nin kullandığı normal telefon hattından örgütsel faaliyet gerçekleştirmediği belirlendi. Emniyet'in tespitlerine göre Töre, Irak Kandil alanında faaliyet gösteren örgüt sorumlularıyla şifreli örgütsel not hazırlayarak canlı kuryeler vasıtasıyla haberleşiyordu. Bu notlarda İstanbul'da halihazırda muhtemel eylem hazırlığında olan bir kadronun bulunduğu, diğer bir kadronun ise İstanbul'a intikalinin sağlanmaya çalışıldığı belirtiliyordu.

Notlardan elde edilen bulgulara göre TAK, Bakan ve AK Parti milletvekillerinin de katılım sağlayacağı AKP ilçe teşkilatı toplantılarına yönelik bombalı araç ya da fedai tarzı eylemlerle ilgili istihbarat çalışmaları yapıyordu. Töre, bu çalışmalar doğrultusunda Vezneciler saldırısının sorumlusu Sosin kod adlı Gülşen Bahadır ile örgütsel buluşmalar gerçekleştiriyordu. Bahadır'ın kaldığı Esenler'deki evde Zozan Kutum ve ailesi ikamet ediyordu.

EVLERDE PATLAYICI BULUNDU

Teknik takip çalışmaları belirli bir aşamaya gelince operasyon için düğmeye basıldı. Mehmet Emin Töre, Raşit Bakar, Mesut Bakar ve Feyaz Düzen'in kaldığı Şirinevler'deki evde yapılan aramada Alpha Fire marka alıcı verici devre, toplam 8 adet pil ve kablo irtibatlı kibrit başı eczası (bomba başlatıcısı olarak kullanılıyor) ve 400 gram beyaz renkli suni gübrelerden Amonyum Nitrat patlayıcı madde, 16 adet patlayıcı maddeleri bir araya getirmek için kullanılacağı değerlendirilen boş termos ele geçirildi.

Hamit Değirmenci isimli şüphelinin Sultangazi'deki evinde ise Gülşen Bahadır'ın kendisine verdiği 2 adet koli bandı ile sarılmış, 10 kilogram ağırlığında RDX+TNT+HMX+Alüminyum tozu karışımı patlayıcı madde ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin evlerinde de yine çeşitli miktarlarda patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ile silahlar bulundu.