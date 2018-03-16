Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İl Müftüleri Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: İlmin izzetini doğru temsil etmeliyiz. Vaaz'a veya kürsüye çıktığınızda insanlar keşke bitmese diyebilmelidir. Dine hizmet insana hizmet demektir. Gönüllere giden dili ve yolu mutlaka bulmalıyız. Çocuklarımıza kardeşçe paylaşmanın, adaletle üretmenin yolunu aşılamalıyız.

Başbakan Yıldırım İl Müftüleri Toplantısı'nda konuştu

"Din görevlilerimiz mutlaka bulunduğu semte, mahalleye en uç noktaya kadar nüfuz etmelidir. Camilerimizin çevresi insanlarımızın hoşuna gidecek şekilde yeşillendirmeli ve park şeklinde düzenlenmeli ve nezih bir ortam yaratılmalıdır. Ayrıca büyük camilerimizde kütüphaneler oluşturmak şart. Bunlar bizim görevlerimizdir."

"Hükümetlerimiz ayrımcılığın her zaman karşısında olmuştur. Herkesin haklarını kullanması için 16 yıldır büyük bir mücadele veriyoruz. İnanç özgürlüğünün fikir hürriyetinin sınırlarını genişletmeliyiz. Tüm engelleri kaldırmak için tarihi adımlar attık. Başörtü zulmünü sona erdirdik. Kamuda kılık kıyafet bahanesiyle başörtülü kadınlarımızın önündeki engelleri kaldırdık. Yaz kur'an kurslarından 12 yaş uygulamasını kaldırdık. Biz Müslümanlar olarak bu tür engellerin karşısında olmalı ve fikir hürriyetlerinin önünü açmalıyız. Bugün diyanet tarihinde ilk defa kadın başkan yardımcımız mevcut. Biz böyle bir ülkeyiz. Kadınlarımıza da önem veren bir devletiz."

"Batı'daki İslam karşıtlığı, İslam korkusu son yıllarda yükselişe geçmiş durumda ve Batı ne yazık ki hoşgörüyü kaybediyor. Irkçı, şiddet, nefret, ayrımcılık ve çatışmalar ön plana çıkıyor. Oysa biz Müslümanlar her zaman şiddeti ve nefreti reddediyoruz ve reddedeceğiz. İslam kardeşliğin, paylaşmanın, insanlığın ve barışın dinidir."