Marmara Ereğlisi'nde bir barakada çok sayıda silah ele geçirildi

Marmara Ereğlisi ilçesinde, jandarmanın bir barakada yaptığı aramada, suikast silahı olarak bilinen 2 Glock marka silah ele geçirildi.
Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ile Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sahilde yaz aylarında tatilcilere kiralanan barakalarda şüphe üzerine arama yaptı.
Aramalar sırasında barakada 2'si Glock marka olmak üzere 6 tabanca, 1 av tüfeği ve 1 çelik yelek ele geçirildi. Jandarma, olayla ilgili T.E. (45) ile E.B.'yi (32) gözaltına aldı, soruşturma başlattı.
Glock marka tabancaların gövdesi, polimer maddesinden yapılıyor. Emniyet istihbarat kaynaklarına göre, gayri resmi yollardan ülkeye sokulan Glock'lar, terör örgütleri ve organize suç şebekelerince kullanılıyor.