Haberler Gündem Haberleri Marmara Ereğlisi'nde bir barakada çok sayıda silah ele geçirildi

Marmara Ereğlisi'nde bir barakada çok sayıda silah ele geçirildi Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, jandarmanın bir barakada yaptığı aramada 2'si Glock olmak üzere 6 tabanca ile 1 av tüfeği ve çelik yelek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri Giriş Tarihi: 16.3.2018 18:28 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 18:31