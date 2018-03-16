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Son dakika haberi: FETÖ’nün yargı ayağına darbe

Fetullahçı Terör Örgütü’nün yargıdaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Hakim-Savcı sınav evlerinde özel olarak yetiştirildikleri belirlenen 68 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 11:16
Son dakika haberi: FETÖ’nün yargı ayağına darbe

FETÖ/PDY'nin yargıdaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün İstanbul merkezli 30 ilde 76 adrese operasyon düzenlendi.

28 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hakim-Savcı sınav evlerinde özel olarak yetiştirildikleri tespit edilen 68 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel bazlı delillere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken 40 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Son dakika haberi: FETÖ’nün yargı ayağına darbe
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