Yüzde 70 kontrol sağlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Afrin gibi yoğun nüfusun olduğu dağlık bir bölge teröristlerden temizlendi ve şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibariyle güvenliği sağlanmış durumda" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, katıldığı bir televizyon programında Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zeytin Dalı Harekatı'nın 55'inci gününe gelindiğini anımsatan Kalın, "60'ıncı güne gelmeden Afrin gibi yoğun nüfusun olduğu dağlık bir bölge teröristlerden temizlendi ve şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibariyle güvenliği sağlanmış durumda" bilgisini paylaştı.

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