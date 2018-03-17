Mehmetçik hazır! PKK'ya Irak'ta üçlü operasyon geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrin sonrası Münbiç, ardından Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyini hedef alan harekât planından söz etmesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun terör örgütü PKK'nın Irak ve Kuzey Irak'taki varlığına yönelik mayısta Irak yönetimi ile kapsamlı bir ortak kara ve hava harekâtı yapılacağını açıklaması sonrası Irak ve İran yönetimi ile bu yönde temaslar arttı. Irak merkezi hükümetinin yanı sıra Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile yoğun görüşmeler yapılırken, harekâta sınırdan destek vermesini sağlamak için İran yönetimi ikna edilmeye çalışılıyor.