Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > TFMD’den SABAH’a fotoğraf ödülü

TFMD’den SABAH’a fotoğraf ödülü

Giriş Tarihi: 17.3.2018
TFMD’den SABAH’a fotoğraf ödülü

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nce (TFMD) düzenlenen "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" yarışmasında Sabah Gazetesi Foto muhabiri Murat Şengül ikincilik ödülü aldı. Murat Şengül son yıllarda kullanımı Türkiye'de tehlikeli boyutlara ulaşan bonzai maddesi üzerine hazırladığı haber fotoğrafı serisiyle ikincilik ödülü aldı. Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan organizasyona bu yıl 3 bin 200'ün üzerinde fotoğraf katıldı. 8 dalda yapılan değerlendirmede 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödül aldı. Yılın basın fotoğrafı ise Anadolu Ajansı foto muhabiri Onur Çoban'ın Myanmar'da yaşanan dramı anlatan karesi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
TFMD’den SABAH’a fotoğraf ödülü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN