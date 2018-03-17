TFMD’den SABAH’a fotoğraf ödülü

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nce (TFMD) düzenlenen "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" yarışmasında Sabah Gazetesi Foto muhabiri Murat Şengül ikincilik ödülü aldı. Murat Şengül son yıllarda kullanımı Türkiye'de tehlikeli boyutlara ulaşan bonzai maddesi üzerine hazırladığı haber fotoğrafı serisiyle ikincilik ödülü aldı. Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan organizasyona bu yıl 3 bin 200'ün üzerinde fotoğraf katıldı. 8 dalda yapılan değerlendirmede 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödül aldı. Yılın basın fotoğrafı ise Anadolu Ajansı foto muhabiri Onur Çoban'ın Myanmar'da yaşanan dramı anlatan karesi oldu.

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