Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri! 18 Mart Çanakkale Zaferi resimli mesajları resimli sözleri burada

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, ülkemiz için bir çok açıdan dönüm noktası taşıyor. Vatan savunması için canlarını ortaya kayan Mehmetçiklerimizi saygıyla anarken Çanakkale ruhunu da yaşamaya devam ediyoruz. Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında bu sabah 08:30'da Afrin kontrol altına alındı! 18 Mart günü adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Çanakkale Zaferi mesajları, Çanakkale Zaferi sözleri vatandaşlarımız tarafından da araştırılan, merak edilen, ilgi duyulan konuların başında geliyor. Tüm ulusumuzun Çanakkale Zaferini kutlarken özel olarak hazırladığımız Çanakkale Savaşı sözleri ve Çanakkale Zaferi resimli mesajlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Çanakkale Zaferi'ni geleceğe yön vermesi açısından hep hatırlamalı, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, liderliğinde savaşan; gazi olan, şehit olan milli kahramanlarımızı, 275 kiloluk top mermisini hiç düşünmeden Allah'a sığınarak sırtlayan ve milli mücadelenin kazanılmasında büyük payı olan Seyit Onbaşı'yı unutmamalıyız!

"Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur."

Mustafa Kemal ATATÜRK

Çanakkale Zaferi büyük Türk Milletinin dirilişinin destanlaştırdığı bir büyük günün aynı zamanda da ismidir. Bu kutlu zaferin yıl dönümünde zaferin verdiği gururla kahramanlık destanını tarihe altın harflerle kazıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.