Edirnekapı Şehitliği'ne yoğun ilgi

Kabirlerin çiçek ve bayraklarla süslendiği şehitliğe gelen vatandaşlar, vatana canlarını feda edenlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Kimisi eşinin, kimisi çocuğunun, kimisi de kardeşinin mezarı başında dakikalarca dua etti ve mermerleri silerek çiçekleri suladı.

- Gelin ve damat şehitlere dua okudu

Şehitliği ziyaret edip dua okuyanlar arasında gelinle damat da yer aldı. İlkokul çağlarından beri birbirlerini tanıdıklarını ve artık hayatlarını birleştirme kararı aldıklarını ifade eden damat Ömer Göydaş ile Büşra Yılmaz, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua okudu.

Gelin Büşra Yılmaz, bu akşam düğünleri olduğunu, dünyaevine girmeden şehitlere dua etmek için geldiklerini söyledi. Gelin Yılmaz ve damat Göydaş, dualarını okuduktan sonra ziyaretlerini sürdürdü.

Sürekli Kur'an-ı Kerim okuyan hocaların seslerinin yükseldiği şehitlikte, bazı belediyeler ile sivil toplum kuruluşları da karanfil, su, helva ve lokum dağıttı.

Şehitliği gezen İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da vatandaşlarla ilgilendi ve onlarla sohbet etti.