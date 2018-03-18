Hastane yalanına görüntülü cevap

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Mehmetçiğin büyük titizlikle ve başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na gölge düşürmek için her türlü kara propagandaya başvuran PKK'lı teröristler, dün de TSK'nın bir hastaneyi bombaladığı yalanını ortaya attı. TSK'dan bu habere ilişkin yalanlama ise gecikmedi. Genelkurmay, Afrin Hastanesi'nin dün sabah 09.43'te kaydedilen görüntülerini ve 09.50'de çekilen fotoğraflarını paylaşılarak iftirayı çürüttü.Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Afrin kent merkezinde teröristler tarafından bina, tesis ve araçların yakılıp yıkıldığı, bunların içerisinde hastane binasının da olduğu, hastanede bulunan donanım ve malzemelerin teröristler tarafından söküldüğü ve kullanılmaz hale getirildiği ancak bu tür olayların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğine dair uluslararası kamuoyunda algı yaratılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu tür olaylar terör örgütleri tarafından TSK hakkında olumsuz bir algı yaratılmak amacıyla planlı bir şekilde yapılmaktadır."Zeytin Dalı Harekâtı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı vurgulanan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı sivil ve masumlarla çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir" paylaşımında bulunuldu.