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Menbiç’in asıl sahipleri Türkiye’yi bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Menbiç’teki kardeşlerimizi fazla bekletmeyeceğiz” sözlerinin arkasından Menbiç’te yaşayanların Türkiye’ye gönderdiği ‘Artık gelin’ mesajlarının olduğu öğrenildi.

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018
Menbiç’in asıl sahipleri Türkiye’yi bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Erzurum'da yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı hakkında "Menbiç'teki kardeşlerimizi bekletmeyeceğiz" diyerek yeni hedefe işaret etmişti. Menbiç'in durumuyla ilgili Türkiye ile ABD arasında kurulan müzakere komisyonunun ilk toplantılarından olumlu mesajlar çıkmasına rağmen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasıyla Washington'un Menbiç tutumu belirsizliğini koruyor. Bölgedeki kaynaklara göre Menbiç halkı ısrarla Türkiye'nin kenti teröristlerden temizlemesini istiyor. Arap aşiretlerin Türkiye'ye çok sık mesaj gönderdiği ve "artık Menbiç'e gelin, sizi bekliyoruz" dediği öğrenildi. Kaynaklar, Menbiç'in nüfus yapısı, halkın psikolojisi ve PKK/PYDYPG'nin zayıf tahkimatına dikkat çekerek Türkiye'nin başlatacağı bir operasyonda direniş olmayacağını söylüyor. Menbiç halkının Fırat Kalkanı bölgesindeki Türkiye'nin yatırımlarını takip ettiği ve aynısının Menbiç'e yapılmasını istediği öğrenildi.

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Menbiç’in asıl sahipleri Türkiye’yi bekliyor
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