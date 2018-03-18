O papaz ihaneti böyle duyurdu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün firari sanığı Emre Uslu'nun ABD'de özel yetiştirilen örgüt mensubu olduğu ve Brunson'un kiliselerde PKK propagandası yaptığına ilişkin detaylar yer aldı.İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Brunson'un fikir birliği yaptığı arkadaşlarından birinin, 2011'de tartıştığı Türk vatandaşına, "Polis şefi Emre Uslu ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibidir, onların sahibi de Amerikalılardır" ifadesini kullandığı bilgisi paylaşıldı."Dua" kod adlı gizli tanık ifadesine göre Brunson yönettiği Diriliş kilisesi doğu ve güneydoğuda da örgütlendi. Kürtleri Hıristiyanlaştırarak Türkiye'ye karşı "Kürdistan" kurulması için faaliyet yürüttü. İddianamede, Brunson'un ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içerikleri de yer aldı.Brunson'un cep telefonundaki mesaj içeriğinde, "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" ifadeleri yer aldı.