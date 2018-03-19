Afrin şehidi Mithat Binbaşı'nın yürekleri dağlayan destansı hikayesi! Abdullah Ağar yazdı

BUGÜNE DEĞİN ŞEHİT OLAN EN ÜST RÜTBELİ ASKER

ZDH'nın 57'nci gününde (17 Mart) şehit olan Binbaşı Mithat Dunca, ZDH'de bugüne değin şehit olan en üst rütbeli askeridir. Onun şehit olmasına neden olacak güdümlü füze saldırısında bir de gazi vardır. O da bu harekatta şu ana kadar yaralanan en üst rütbeli komutan, bir yarbaydır. Ve bu yarbay, Mithat Binbaşının harekat subaylığını yaptığı komando taburunun komutanıdır. Şehit Mithat Binbaşının geçmişte tim komutanlığı yapan ÖKK tabur komutanı İhsan Ejdar yarbay ise Dağlıca'dan sonra 2015'de Hakkari İkiyakalar'da şehit düşmüştür.