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Denizli'deki FETÖ'nün emniyet yapılanması davasında karar çıktı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet örgütlenmesine yönelik 10'u tutuklu, biri firari 17 sanığın yargılandığı davada eski 4. sınıf emniyet müdürleri 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 19:42 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 20:07
Denizli'deki FETÖ'nün emniyet yapılanması davasında karar çıktı

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına 10'u tutuklu 16 sanık ile yakınları ve avukatları katıldı. İddia makamının esas hakkında 19 Ocak'ta verdiği mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini talep etti.

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Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan eski 4. sınıf emniyet müdürleri Cemil Sarıkavak, Faruk Emrem, Muhsin Haspolat, Murat Gök, Süleyman Bayer ve eski emniyet amiri Mümtaz Macit hakkında 8 yıl 9 ay, eski 4. sınıf emniyet müdürü Tevfik Birecik 8 yıl 1 ay 15 gün, eski emniyet amirleri Hüseyin Tosun, Latif Boz, Mehmet Akif Danış, Mustafa Taç, Ömer Korucuk hakkında 7 yıl 6 ay, eski komiserler Hüseyin Güreş ve İhsan Bıçakçı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Eski komiser Asuman Büyükakçalı ve sağlık memuru Bilge Bıçakçı'nın beraatine karar veren mahkeme hayeti, tutuklu sanıklardan Hüseyin Tosun, Latif Boz, Muhsin Haspolat, Mustafa Taç ve Ömer Korucuk'un tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine hükmetti.

YAKALAMA KARARININ İNFAZI BEKLENİYOR

Öte yandan, firari sanık eski komiser yardımcısı Ali Aktaş hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesi kararlaştırıldı.

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Denizli'deki FETÖ'nün emniyet yapılanması davasında karar çıktı
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