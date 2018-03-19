Ersoy Dede: Bugün yaşamını yitiren Hasan Celal Güzel 28 Şubat’taki dik duruşu ile ‘Güzel bir adamdı’.

ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Çevik Bir'in Güzel hakkındaki ilk şikâyeti, 13 Mart 1997 tarihli.. 28 Şubat'ın üzerinden daha iki hafta geçmişti.. Güzel 28 Şubat kararları için, 'namert muhtıra' demiş, Çevik Bir bu sözü yargıya taşımıştı.. Adalet Bakanlığı'na gönderdiği yazıda Güzel'in "... MGK kararları namert bir muhtıra... Türkiye'yi cunta yönetiyor" sözleri için işlem yapılmasını ve sonuçlarının Genelkurmay'a bildirilmesini emrediyordu..

Bundan bir kaç ay sonra ikinci emir geldi BÇG'den.. 13 Mayıs 1997'de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.. Zira Hasan Celal Güzel, Cuntanın başı İsmail Hakkı Karadayı için "Şapka Kanunu'na riayet etmemektedir" demişti.. Çevik Bir için ise "Çevikistan laik cumhuriyeti anayasası" ifadesini kullanmıştı.. Vaktin Başbakan'ı Erbakan'a sinkaflı küfreden Erzurum Bölge Komutanı Tuğgegeral Osman Özbek için; "Bu general bozuntusunun, ordu ile ilişkisi derhal kesilmelidir.." haklı tespitinde bulunmuş bu yüzden; ".. Cumhuriyet'in manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif.." ten hakkında işlem yapılması istenmişti..

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