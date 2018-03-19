FETÖ "rüya" görmeye devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), son dönemde kullanılmaya başlandığı belirlenen şifreli haberleşme ağı Falcon üzerinden, yeni üretilen, yalan üzerine kurulu ve Hazreti Muhammed'in görüldüğünün anlatıldığı rüyalarla örgüt üyelerini diri tutmayı hedefliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, başarısız darbe girişiminin ardından hapishanelere düşen örgüt mensuplarının motivasyonunu ayakta tutmak için FETÖ tarafından gerçek dışı rüyalar üretildi.

ÖRGÜT İÇİ ÇÖZÜLMELERİ ÖNLEMEK İÇİN "RÜYA" YALANI

Cezaevlerinde tutuklularca yazılan mektuplar ve zanlıların birbirlerine gönderdikleri notlarda çeşitli rüyalar anlatıldı.

Tutuklu örgüt üyelerinin moralini yüksek tutmak ve örgüt içi çözülmeleri önlemek için "rüya" yöntemine başvuran FETÖ, bugüne kadar Hazreti Muhammed'in cezaevini ziyaret ettiğinin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gelerek namaz kıldığının anlatıldığı rüyaları örgüt üyelerine iletti.

Son dönemde kullanılmaya başlandığı saptanan şifreli haberleşme ağlarından "Falcon"daki mesaj içeriklerinin deşifre edilmesiyle rüya taktiğinin uygulanmasının sürdürüldüğü saptandı.

"CEZAEVİ ZİYARETLERİNDE RÜYALARI ANLATIN" TALİMATI

Mesaj içeriklerine göre, uygulama üzerinden oluşturulan gruplarda, üyelere çeşitli talimatlar aktaran örgüt yöneticileri, gerçek dışı rüyalar paylaştı.

Bu rüyaların örgüt mensuplarına iletilmesine yönelik talimat veren örgüt yöneticileri, cezaevlerinde bulunan tutukluların ziyaretlerinde bu rüyaların anlatılmasını talep etti.

Mesajlarda Hazreti Muhammed'in görüldüğü belirtilen bir rüyayla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Ablamız, çok sıkıldığı gün rüyasında Efendimizi görüyor. 'Çok bunaldık. Ne zaman çıkacağız?' diyor. Efendimiz de 'Siz bulunduğunuz makamın farkında değilseniz.' diyerek ablamızı cehennemin bulunduğu yere götürüyor."

Başka bir rüyada da sefere çıkılan geminin karaya oturduğu, nedeni sorulduğunda ise örgüt üyelerinin eksikliğinden kaynaklandığının belirtildiği anlatıldı.