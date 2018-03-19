KKK personeline ilişkin darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 12'si firari 150 kişinin yargılandığı davada sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve izleyiciler katıldı.

"KOMUTANIM, KAMUFLAJLARINIZI GİYİN, NİZAMİYEYE GELİN"

Duruşmada savunma yapan eski binbaşı Zeyit Karagöz, KKK Genel Sekreterliği'nde görevli olduğunu, olay günü rutin mesaisini tamamladığını, eve gitmek üzereyken albay Uğur Karaca'nın mesaiyi terk etmemesini ve beklemesini emretmesi üzerine karargahta kaldığını söyledi.

Arkadaşlarıyla yemeğe çıktığını, karargaha dönerken nizamiyede tanımadığı bir üsteğmenin "Komutanım, kamuflajlarınızı giyin, nizamiyeye gelin." dediğini öne süren Karagöz, akabinde üzerini değiştirerek 2 No'lu nizamiyeye gittiğini anlattı.

Sanık Karagöz, nizamiyeye gittikten sonra jetlerin alçaktan uçuş yaptığını gördüğünü, bunun o dönemdeki terör saldırıları nedeniyle önlem amaçlı tatbikat olduğunu düşündüğünü iddia etti.

DAVADA SANIKLAR İDDİALARLA İLGİLİ SAVUNMALARINI YAPTILAR

Nizamiyede beklediği sırada orada bulunan eski albay Serkan Vurdem'in, "Tümgeneral Ali Doğan İnce, tuğgeneral Erhan Caha'yı aramış ve kendisini lojmanda güvende hissetmediğini ve karargahtaki makamına gelmek istediğini söylemiş. Siz de gidin, Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi alıp buraya güvenli bir şekilde getirin." dediğini öne süren Karagöz, bunun üzerine binbaşı Cevdet Serbest, binbaşı Ali Kahya ve yüzbaşı Gökhan Akdağ ile askeri araçla Merkez Orduevi General Lojmanları'na gittiklerini beyan etti.

Dönemin KKK Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi derdest etmek amacıyla gitmediklerini, güvenliğini sağlamak için orada olduklarını savunan sanık Karagöz, savunmasına şöyle devam etti:

"Lojmanın nizamiyesinde tanımadığım nöbetçi uzman çavuş bize kimlik ve niye geldiğimizi sordu. Biz de kimlik gösterdikten sonra niye geldiğimizi söyledik. Bunun üzerine uzman çavuş elindeki tüfekle arabanın içine, bize tek el ateş etti. Bunun üzerine biz kapıları açıp kaçınca o bize arkamızdan tekrar seri ateş etti. Bizim de üzerimizde tabanca vardı. Bunun üzerine ben ve arkadaşlarım tabancamızla karşılık verdik. Bir yandan da kendisine sakin olması yönünde telkinlerde bulunduk.

Birlikte geldiğimiz askeri aracı orada bırakarak ticari bir taksi durdurduk ve binerek kuvvet karargahına saat 23.00 sıralarında girdik."

Karagöz, karargaha döndüklerinde yaşadıklarını albay Serkan Vurdem'e anlattığını, onun da kendilerine "Yaralanan var mı?" diye sorduğunu, kendisinin "Yok" cevabı üzerine Vurdem'in nizamiyeye gitmesini emrettiğini ileri sürdü.

"Ancak ben odama gittim. Odamda televizyon izlemeye başladım ve darbe girişimi haberlerini orada öğrendim." diyen sanık Karagöz, darbeci ve FETÖ'cü olmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

ESKİŞEHİR'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ ESKİ ALBAY GÖZALTINA ALINDI