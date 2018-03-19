Şehadeti ile bir nesle ders veren birileri var

Çanakkale'de ilk tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla statta düzenlendi. Anma törenleri için Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi şehre akın etti. 7'den 70'e vatandaşlar, bayraklar ve özel kıyafetlerle coşkuya katılmak için stadı doldurdu. Bu yılki kutlamalara Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın 'Birileri Var' sloganlı teması damga vurdu. Stadın çeşitli yerlerine "Şehadet En Yüce Makamdır Diyen Birileri Var", "15'inde Cesaretiyle Devleşen Birileri Var", "Söz Konusu Bayraksa Yola Düşen Birileri Var", "Şehadeti İle Bir Nesle Ders Veren Birileri Var", "Bir Mermiyle Ülkenin Kaderini Değiştiren Birileri Var" yazılı pankartlar asıldı. Statta Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği marşlar seslendirirken, öğrenciler, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri sahada kendilerine ayrılan yerlerine geldi. Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dev portresini ve Türk bayrağı açtı. Konuşmaların ardından Emine Erdoğan himayelerinde İçişleri Bakanlığı'nın "Biz Anadoluyuz" projesinde yer alan öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okudu.

ŞEHİT TORUNLARI ABİDEDE

Öğleden sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Kıbrıs gazileri, öğrenciler, Çanakkale'de yakınlarını kaybeden şehitlerin torunları da törene geldi. TSK bandosu tören öncesinde askeri marşların yer aldığı konser verdi. Çanakkale'deki Mehmetçiklerin kıyafetlerini giyen askerler de törene eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Çanakkale şehitlik anıtına çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu, askerler saygı atışı yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şehitler için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler şehitlik defterini imzaladıktan sonra, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve yabancı konuklar katıldı.

SİYASİLERDEN ÇANAKKALE MESAJLARI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Çanakkale'de verilen mücadelenin üzerinden bir asır geçti. Ancak bu topraklardaki şehadet ruhu da verilen mücadelenin hayatiyeti de aynı şekilde devam etmektedir. 15 Temmuz gecesinde, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Operasyonu'nda ve evlatlarımızın dağ başlarında, mağara kovuklarında, şehirlerde teröristlerle verdiği mücadelede ortaya koyduğu ruh Çanakkale ruhunun aynısıdır.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Ecdadımızın bizlere emanet ettiği aziz vatanımıza ve ay-yıldızlı bayrağımıza ilelebet sahip çıkacağız. Her ne pahasına olursa olsun, al bayrağımız şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış vatan topraklarımız üzerinde dalgalanmaya devam edecektir. Şanlı zaferimizin 103. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i, Çanakkale'de şehit düşen bütün kahramanlarımızı ve bütün şehitlerimizi hürmetle, şükranla ve rahmetle yad ediyorum.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Çanakkale Zaferi ile şehit cenaze törenlerinden görüntülerin olduğu bir klibe yer verdi. Kılıçdaroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde büyük zaferin tüm kahramanlarını, bu topraklar için toprağa düşmüş pak alınları öpülesi tüm şehitlerimizi şükranla anıyor, kalplerinize nakşedilmiş acınızı paylaşıyorum.

EL BİRLİĞİYLE GÖNDERE ÇEKİLDİ

Program öncesinde rüzgâr nedeniyle, abidedeki direğe dikili Türk bayrağı yırtıldı. Getirilen yeni bayrak da göndere çekilemeden yırtıldı. Üçüncü bayrak el birliğiyle göndere çekildi. Yine fırtına nedeniyle Türk Yıldızları gösterisi ve gemi geçit töreni iptal edildi.