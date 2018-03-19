Haberler Gündem Haberleri "Şimdiye kadar neredeydiniz, hep sizi bekledik"

"Şimdiye kadar neredeydiniz, hep sizi bekledik" Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılan Afrin'deki sivillerin bir kısmı özgürlüklerine kavuşmanın sevincini yaşarken, bazıları da yıllardır göremediği evladının yolunu gözlüyor. Suriyeli Kürt kökenli Zahide Muhammed: "Şimdiye kadar neredeydiniz, hep sizi bekledik. İnşallah bu sayede 4 yıldır görmediğim evladıma da kavuşurum. Küçük torunlarım babalarını bekliyorlar. Nasıl mutluyuz, nasıl heyecanlıyız anlatamam" Afrinli Arap kökenli Haci el Arne: "Allah'a şükür her şeye rağmen terörden kurtulduk. Sürekli bunun için dua ediyorduk ve kabul oldu. İnşallah şehrimiz eskisinden çok daha güzel olacak"

AA Gündem Haberleri Giriş Tarihi: 19.3.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 12:39