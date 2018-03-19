Son dakika... Afrin'de teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde, teröristlerden arındırılan Afrin şehir merkezinde kontrol sağlandı.

Afrin'de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. TSK birlikleri ile ÖSO güçleri, Afrin'in girişinde, taşların altına tuzaklanan 1 el yapımı patlayıcı buldu.

Patlayıcı, Türk askerleri tarafından yerinde imha edildi. Afrin'de terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan patlayıcıların imha edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.