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En güzel resimli 3 aylar mesajları! 2018 üç aylar mesajları burada / Üç aylarda yapılacak ibadetler!

Üç aylar mesajları burada! İslam alemi için büyük önem taşıyan ve 12 ay arasında en hayırlı aylar orasında gösterilen üç aylar bugün başlıyor. Recep ayı, Şaban ayı ve son olarak Ramazan ayı ile sona eren mübarek üç ayların başlangıcı olan bu mübarek günde en güzel üç aylar mesajlarını sizler için derledik. Aynı zamanda üç aylarda yapılacak ibadetleri de özel olarak hazırladığımız haberimizin içinde bulabileceksiniz.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 11:29
En güzel resimli 3 aylar mesajları! 2018 üç aylar mesajları burada / Üç aylarda yapılacak ibadetler!

Üç aylarda yapılacak ibadetler hangileri? sorusunun yanıtı özellikle bugün Müslüman vatandaşlar tarafından yanıtı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Aynı şekilde en güzel resimli 3 aylar mesajları da vatandaşların ilgisini çeken konular arasında, siz de sevdiklerinizi en güzel resimli üç aylar mesajlarıyla mutlu edebilirsiniz. Resimli özel içerikleri whatsApp, ınstagram, facebook ve SMS yoluyla arkadaşlarınıza, uzaklarda yaşayan ailenize ve tüm dostlarınıza gönderebilirsiniz.

Düne Çanakkale Zaferi'nde şehit olan mehmetçiklerimizi anarken Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması damga vurdu. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlarken Afrin'i PKK/PYD teröristlerinden temizlemek için gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin teröristlerden temizlendi. Üç ayların başından sonuna kadar Afrin'de şehit düşen mehmetçiklerimize dualar etmeli, vatanımız için, birlikteliğimiz için savaşan askerlerimize, polislerimize destek vermeliyiz.

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En güzel resimli 3 aylar mesajları! 2018 üç aylar mesajları burada / Üç aylarda yapılacak ibadetler!
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