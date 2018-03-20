Son Dakika: ABD'li papaz ile FETÖ ve PKK'nın hedef birlikteliği iddianamede!

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

İLLEGAL FAALİYETLERDE BULUNDU!

Misyonerlik faaliyeti görüntüsü altında illegal faaliyette bulunan yabancı kaynaklı bazı oluşumlar ile FETÖ/PDY arasındaki benzerlikler mukayese edilen iddianamede, örgüt mensuplarının diğer yabancı unsurlarda olduğu gibi kendilerini "hizmet hareketi" olarak adlandırarak, kazançlarının yüzde 10'unu "himmet parası" adı altında sorgusuzca ödemelerine, yapılanma içerisinde değişik ülkelerde okullar açmalarına, örgüt üyelerinin örgüte ve okullara ekonomik destek vermesine, okullardaki öğretmenlerin az bir maaş karşılığında çalıştırılmalarına dikkati çekildi.

İddianamede, FETÖ'nün "dinlerarası diyalog" adı altında karşılaştığı her türlü problemi illegal bu oluşumlar vasıtasıyla, illegal bu oluşumların da Tükiye'de yaşadığı problemleri FETÖ vasıtasıyla çözdükleri, kuruluş, amaç, işleyiş ve hiyerarşik yapılarını aynı güçlere bağlı olarak oluşturdukları ve yürüttükleri belirtildi.

PKK İLE FETÖ'YÜ BİRLEŞTİREN HEDEF

FETÖ ile PKK'nın benzer bir şekilde hareket ettikleri vurgulanan iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"PKK'nın nihai amacının da toplumda kaos ve tedirginlik oluşturacak, devlet otoritesine olan gu¨veni sarsacak, kamu du¨zenini, toplum barışını bozarak devletin ülkesi, milleti ve egemenliği bakımından somut tehlike meydana getirecek yoğunluk ve ciddiyette eylemler icra etmeyi planlayarak, Tu¨rkiye'nin hakimiyeti altındaki topraklardan bir kısmını silahlı mu¨cadele vererek, devlet idaresinden ayırıp bu bölgede Marksist-Leninist ilkelere dayalı bir etnik yapıya dayanan devlet kurmak olduğu anlaşılmıştır."

FETÖ'nün papazı sahte çıktı

BU AMAÇLARI BİLEREK FAALİYET YÜRÜTTÜ!

İddianamede, Brunson'un bu amaçları bilerek, FETÖ ve PKK ile aynı eksende, nihai amacı u¨lkeyi karıştırmak, kaosa götu¨rmek ve bölmek olan ayrıştırma planı u¨zerinde çalışarak bu amacı gerçekleştirecek bilgileri toplamaya, özellikle belli bir etnik kökene sahip vatandaşları bu amaç doğrultusunda yönlendirmeye ve bu tu¨r eylemleri organize etmeye yönelik aktif olarak faaliyet yu¨ru¨ttu¨ğu¨ne de değinildi.

"BRUNSON FETÖ VE PKK İLE KOORDİNELİ HAREKET ETMİŞTİR"

İddianamede, Brunson'un FETÖ ve PKK ile aynı paralelde ve koordineli bir şekilde hareket ettiği, Türkiye'nin birkaç parçaya bölu¨nmesini, bir kısmının PKK idaresine, bir kısmının ise FETÖ idaresine verilmesini, uzun vadede belli etnik kökene sahip olanların Hristiyanlaştırılmasını araç kılmak suretiyle bölmeyi ve ayrıştırmayı amaçlayan bir yapılanma içinde faaliyet gösterdiği iddiasında bulunularak, şunlar aktarıldı:

"Brunson, Evangelist kilise pastöru¨ maskesi altında daha çok istihbarat ve psikolojik savaş doktrini ile gayri nizami harp elemanı gibi hareket etmiştir. Brunson'un İzmir Protestan Diriliş Kilisesi pastöru¨ olarak, çoğu özel eğitim almış asker ve istihbarat geçmişi olan kişilerden oluşan, özel teknikler ile faaliyet gösteren bir oluşum içerisinde PKK ve FETÖ ile koordineli bir şekilde ve bu örgu¨tlerin amaçları doğrultusunda insani yardım, eğitim ve kurs gibi maskeler altında etnik köken, dini inanış ve mezhep farklılıklarını suistimal ederek ülkemizin bölu¨nmesi, parçalanması, iç karışıklık çıkartılmak suretiyle halkın birbirine karşı kışkırtılması yönu¨nde faaliyette bulunduğu anlaşılmıştır."

Andrew Craig Brunson, 9 Aralık 2016'da terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanmıştı.