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Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyon! 19 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 15'i Suriye uyruklu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 11:33
Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyon! 19 kişi adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 7 Mart'ta terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 6 kişinin daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 19 oldu.

ABD Adana Konsolosluğunun da aralarında bulunduğu bazı binalara yönelik eylem arayışında oldukları iddia edilen 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın tankçısı olduğu iddia edilen Ahmed K'nin emniyette, tankları kullanmadığını, sadece bakım ve onarımlarını yaptığını söylediği öğrenildi.

Ziyad Ö'nün ise ülkesinde iç savaş çıkmadan önce Lazkiye'de polis olarak görev yaptığını belirterek DEAŞ'lı teröristler tarafından zorla savaştırıldığını anlattığı aktarıldı.

DEAŞ hakkında da bilgi veren şüphelilerin, terör örgütünün sigara içen veya sakalını kesen kişilere kırbaç ya da falaka cezası verdiğini söyledikleri bildirildi.

Adli Tıp Kurumundaki sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle 7 Mart'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, ilk etapta 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere ise incelenmek üzere el konulmuştu.

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Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyon! 19 kişi adliyeye sevk edildi
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