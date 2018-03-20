Bir Zeytin Dalı da Sincar’a yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, dün Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkimlerinin kura törenine katıldı. Bin 236 hâkim ve savcı adayının kura çekim töreninde konuşan Erdoğan, özetle şöyle dedi:

EMİN BELDE HALİNE GETİRECEĞİZ: Afrin emin bir belde oluncaya, olduğuna inandığımız ana kadar işimiz bitmeyecek. İnşallah orayı emin bir belde haline getireceğiz ve oranın halkı oraya huzur içinde girmiş olacaklar, şu anda girmeye başladılar.







VİRGÜLÜ KOYDUK, İNŞALLAH NOKTA DA KONACAK: Virgülü koyduk, inşallah şimdi nokta konacak. Bununla kalmayacağız tabii bunun uzantısı var. Onlar da hallolacak. Hedef neydi, o terör koridorunu ortadan kaldırmaktı. Şimdi terör koridorunu büyük boyutta halletmiş vaziyetteyiz. Çünkü bu teröristlerin hedefi aslında kuzeyde ta doğudan Akdeniz'e bir koridor açmaktı.

MENBİÇ, AYN EL ARAP, RESULAYN...: Dün Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak Zeytin Dalı Harekâtı'nın en önemli aşamasını geride bıraktık. Ardından Menbiç, Ayn El Arap, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı şeklinde bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz.







BİR GECE ANSIZIN SİNCAR'A GİRERİZ: Aynı şekilde Kuzey Irak'taki terör kamplarını gerekirse sürekli olarak kontrolümüz altına alarak, zira Merkezi Yönetime söyledik, dedik ki 'bakın burada ikinci bir Kandil ihdas ediliyor.' Neresi o ikinci Kandil, Sincar. Eğer bu işi halledeceksiniz siz halledin, eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansınız Sincar'a da gireriz oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız. Sizden önceki Irak Merkezi Yönetimlerine de biz bunları söyledik. Bak eğer burada PKK'yı temizleyemiyorsanız bize bırakın buradaki PKK'yı biz temizleyelim. Dediler ki 'Biz sıkıntıya düştüğümüzde size durumu bildireceğiz.' O gün bugün hala bildirecekler. Sayın Başbakanımız görüşüyor biz görüşüyoruz, henüz bir netice yok. Ama çok daha bu iş uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir gece ansızın Sincar'a gireriz"

Bu arada dün AK Parti Genel Merkezi'nde Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı ise 2 saat 40 dakika sürdü.



Erdoğan konuşmasına dün vefat eden Hasan Celal Güzel'i anarak başladı. Erdoğan, "Hasan abimiz ilerleyen yaşına rağmen bitmeyen bir heyecan ve coşkuyla çalışmalarını sürdürüyordu. Mekânı cennet olsun" dedi.





Kura çekimi sırasında yargı mensupları büyük heyecan yaşadı.



FETÖ TEMİZLİĞİNİN BİTTİĞİNE İNANMIYORUM

Yargı mensuplarına seslenen Erdoğan "Darbe girişiminin ardından içindeki FETÖ'cüleri en hızlı ve kararlı şekilde temizleyen kurum yine adalet teşkilatımız oldu. Bu temizliğin adalet teşkilatımız bünyesinde yol açtığı boşluğun doldurulması konusunda atılan adımları en başından beri takdirle takip ettim, takip ediyorum. Fakat bitti mi derseniz, ben bittiğine henüz inanmıyorum. Daha çok çalışacağız. Çünkü bu virüs aynı kanser gibi. Kim bilir daha nerelerde, neler çıkacak. Ama takip edeceğiz, çıkaracağız. Bu kurumun, çok güçlü, sağlam, tertemiz, pırıl pırıl olması lazım" dedi.



Erdoğan "Heyecan yok değil mi? İnşallah hayırlı olsun. Ya Allah bismillah, hayırlı olsun" diyerek butona bastı ve kura çekimini gerçekleştirdi. Bir savcının Pervari'de görev yapacağını belirten Erdoğan, "Pervari, hayırlı olsun. Benim memlekete gidiyorsun" diye espri yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu