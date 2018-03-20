Boğaziçi öğrencilerinden Afrin açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları mensubu bir grup öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı öğrencilerin Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için program düzenlediği sırada başka bir grubun saldırısına uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin güney kampüsü girişinde toplanan ve "Üniversitede terörist istemiyoruz", "Boğaziçi'nden Afrin'e selam olsun" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, Türk bayrağı açtı.

Grup adına açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Güdek, Afrin'in teröristlerden temizlendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

."Ordumuzun zaferini kutlamak amacıyla dün öğlen saatlerinde vatansever Boğaziçili kardeşlerimiz, kampüste lokum dağıtmak istediler. Ancak bir grup terörist tarafından sözlü ve fiziki müdahaleye maruz kaldılar. Bugün burada, vatansever kardeşlerimize sahip çıktığımızı ve onlara yapılan saldırıyı kınadığımızı göstermek için toplandık. Boğaziçi Üniversitesi'nin önünden bir kez daha haykırıyoruz ki; 'Kardeşlerimiz yalnız değildir.".

Üniversitelerin teröristlerden temizlenmesini istediklerini dile getiren Güdek, bunun için üniversitelerin yönetimleri başta olmak üzere herkesin cesur olması ve elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Güdek, üniversiteler teröristlerden temizleninceye kadar üniversitelerde nöbetler tutacaklarını belirterek, "Üniversiteli kardeşlerim, kendi okullarınızda yerli ve milli duruşunuzu korumaya devam edin. Sizlere saldırıların artmasının bir sebebi de vatansever öğrencilerin artık üniversitelerde daha aktif görünmeye başlamasıdır." diye konuştu.

Grup, açıklamadan sonra dağıldı.