Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bu gurur verici tören vesilesi ile sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 201 yerleşim yeri ve burada yaşayan 2.5 milyon vatandaşımıza hayırlı olmasını dilemiştik. Bu temennimizi tekrar ediyoruz. Doğalgaz kullanan ilçe ve belde sayısını 400'ün üzerine çıkarmış bulunuyoruz.

62 milyon vatandaşımızın, doğalgazın konforundan faydalanıyor olmasını çok önemli görüyorum. 2018 yılında da 1.8 milyar liralık yatırım ile 2.5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 94 ilçeye daha doğalgaz arzına yönelik çalışmalarımız devam ediyoruz.

"2018 YILINDA DOĞALGAZIN ULAŞMADIĞI HİÇBİR İLİMİZ KALMAYACAK"

Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götürüyor, 81 ilin tamamını doğalgaz ile buluşturmuş oluyoruz. 2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak.

Doğalgaz arzı sağlanan kişi sayısı 64.5 milyona çıkacak. Şimdiden tüm hizmetlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu başarıların altında imzası olan Enerji Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere tüm kurumumuza ve dağıtım şirketlerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN YAPTIĞI YATIRIM TUTARI 11.2 MİLYAR LİRAYI AŞMIŞTIR

Doğalgaz kaynakları noktasında toplam yatırım miktarı yaklaşık 172 milyar lirayı buluyor. Bunun 41.3 milyar lirasını bizzat kamu yatırımları oluşturuyor. Doğalgaz sektöründe ise dağıtım şirketlerinin yaptığı yatırım tutarı 11.2 milyar lirayı aşmıştır.

"TANAP'IN BU YIL FAALİYETE GEÇMESİNİ PLANLIYORUZ"

Ülkemizin enerji bağımlılığını azaltacak, kaynak ve güzergah çeşitliliğini sağlayacak birçok kritik adımın atıldığını görüyoruz. Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten TANAP, Türk Akımı, Kuzey Irak, Doğu Akdeniz boru hattı gibi projeler bu amaçla geliştirildi. TANAP'ın bu yıl faaliyete geçmesini planlıyoruz.

Bu hattın devamı niteliğindeki hattın da 2020 yılında devreye girmesini bekliyoruz. Türk Akımı, ilk hattın kıyılarımıza bu sene ulaşmasını, 2019 sonunda da ilk gazı almayı ümit ediyoruz.

"GEMİMİZ İLK SONDAJI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE YOLA ÇIKACAK"

Sİsmik arama ve sondaj faaliyetlerimizi hızlandırıyoruz. 36 metrelik dünyanın en büyük sondaj gemilerinden birini Türkiye'ye kazandırdık. Gemimiz ilk sondajı gerçekleştirmek üzere yakında Akdeniz'de yola çıkacak. Kıbrıs açıklarında Türkiye'ye rağmen yürütülmeye çalışılan sondaj faaliyetleri konusundaki net tavrımız umarım birilerine ders olmuştur. Kıbrıs Türklerinin hakkını kimse ihlal edemez.

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