Gülen’in Deniz’deki ‘karakutusu’ bulundu

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün15 Temmuz darbe girişimine katılan şüphelilerden elde edilen dijitallerin incelenmesi tamamlanıyor. Deniz Harp Okulu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Deniz Harp Okulu Komutanlığı Dekan Sekreteri Yarbay Şükrü Bostan'a ait Ipad içinde televizyon veya bilgisayar ekranından çekilmiş olabileceği değerlendirilen resim belgesi bulundu. Belgede 'Gülen'in Karakutusu' alt başlığında 17 farklı denizci subayın rütbeleri, isimleri ve sicil numaraları yer aldı. Listede göze çarpan iki isim ise Deniz Kuvvetleri imamı olduğu iddiasıyla 2016'da tutuklanan Orhan Sipahioğlu ile Deniz Kurmay Yüzbaşı Emir Altıntaş oldu. Bu iki ismin FETÖ elebaşısı ile fotoğraf çektirdikleri belirlendi.