Hasan Celal Güzel' TBMM'de son görev

Hayatını kaybeden eski bakan Hasan Celal Güzel için ilk tören TBMM'de düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok devlet büyükleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Hasan Celal Güzel için düzenlenen törene katıldı

"28 ŞUBAT'TA MAZLUMLARIN YANINDA OLMUŞTU"

Cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden Hasan Celal Güzel için "Her şeyini bu ülkeye vermeye hazır olan biriydi. Değişim ve dönümüşün yaşandığı rahmetli Özal'ın dönemlerinde çok önemli işler gerçekleştirdi. O, 28 Şubat sürecinde dik bir şekilde mazlumların yanında oldu. Hasan Celal Güzel "Özgürlük Savaşçısı" olarak ortaya çıktı. Özgürlüklerin korunması için bir çok şeye imza atmıştı. Bizim de uzun bir dostluğumuz vardı. Zaman zaman istişarelerimiz de olurdu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." ifadeleri kullandı.