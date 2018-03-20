Haberler Gündem Haberleri PKK'nın terör kampları yerle bir edildi

PKK'nın terör kampları yerle bir edildi Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30 oldu.