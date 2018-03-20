Sasani İmparatorluğu nedir? Sasaniler tarihi...

Afrin şehir merkezinde hain terör örgütlerinin tuzakladığı bomba ve mayınları temizleme çalışmaları sürüyor. Türk ordusu ile ÖSO'nun yaptığı arama çalışmalarında PYD'nin eğitim kitapçıkları ortaya çıktı. Terör örgütünün sözde liderlerinin resminin olduğu eğitim kitaplarında ayrıca Sasani İmparatorluğu'nun tarihi de dikkat çekti. Sasani İmparatorluğu tarihini sizler için ayrıntılı olarak haberleştirdik.

PYD terör örgütü üyelerinin eğitim sırasında kullandıkları kitaplardaki Sasani İmparatorluğu resimleri böyle görüntülendi.

SASANİ İMPARATORLUĞU TARİHİ NEDİR?

Sasani İmparatorluğu M.S 224 yılında Ardeşir tarafından kuruldu. Sasani İmparatorluğu dönemi, tarihçiler tarafından İran'ın en etkili dönemi olarak kabul edilmektedir. Sasani İmparatorluğu tarihinde sanat, felsefe ve tıp alanında önemli eserler bırakıldığı, bu denli çalışmalar yapıldığı da görülmektedir. Özellikle Antik Pers kültürü Sasaniler döneminde en üst noktasına ulaşmıştır.

Tizpon şehrindeki Sasani Sarayı parlak bir kültüre ev sahipliği yapıyordu. Astronomi, sanat, tıp ve felsefe alanlarında çeşitli çalışmalar yapılıyordu. Boş zamanlarda satranç ve polo gibi oyunlar oynanırdı. Sasani sanat çalışmalarının İslam sanatı üzerinde son derece büyük bir etkisi olmuştur. Onun etkileri Çin'de, Orta Asya'da ve hatta Batı Avrupa'da bile hissedilmiştir. Sasaniler aynı zamanda kaya oymaları ile ünlenmişlerdir.

Suriye çölünden Kuzeybatı Hindistan'a kadar yayılan imparatorluğun kuruluşu başta Roma olmak üzere, Hunlar, Tükler ve Bizans İmparatorluğu gibi önemli güçlerle uzun savaşlara neden oldu. Ermenistan'ın fethi sırasında Kral I. Şapur (M.S. 240 / 242 – 272) M.S 260 yılındaki Edesa Savaşı'nda Roma İmparatoru Valerian'ın yenip tutsak almasıyla ünlenmiştir. M.S 296 yılında Romalılar üstünlüğü yeniden ele geçirdiler. Böylece Sasaniler, Ermenistan ve Mezopatamya ' dan çıkarıldı. İmparatorluk güçlü krallarla ( M.S. 579 yılından önce I. Khosrau gibi) ve güçlü yerel asiller arasındaki güç mücadelelerine sahne oldu. Arap fethinden önce, 7. Yüzyılda çözülme başlamıştı. Bu sürece paralel olarak Zerdüştlük inancı da gücünü kaybetmeye başladı.