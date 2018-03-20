Türk asker amcalar gelsin diye dua ettim

AFRİN'E

BUGÜN NELER OLDU

Afrinli Şiyar'ın Mehmetçiğe yazdığı duygu dolu mektup, Türk askerinin neden Afrin'de olduğunu anlatmaya yetiyor. Annesi ve 3 kardeşiyle yaşadıkları Adamanlı köyüne dönmenin sevincini yaşayan 9 yaşındaki Kürt kızı Şiyar çimento kağıdına yazdığı mektupta, gözünün önünde teröristlerin babasını öldürdüğünü anlatıyor. Türk askerini karşısında görünce sevinçten çığlık atan Şiyar mektubunu köyde bulunan askerlerin başındaki rütbeliye uzattı. Küçük kızın yazdığı satırlar okuyanları ağlattı.Kürtçe olarak yazdığı mektubun altına çiçek resmi çizen küçük kız, mektubunda ailesinin teröristlerin zulmüne uğradığını, tarladaki hasatlarının, ahırdaki hayvanlarının zorla alıkonulduğunu anlatıyor. Teröristlerin son geldiğinde ise gözlerinin önünde babasını öldürdüğünü yazıyor. SABAH'ın ulaştığı o yürek dağlayan mektupta yazanlar şöyle: "Türk askeri amca keşke babam ölmeden önce gelseydiniz. Babam Hamo kapımıza gelen teröristlere 'Ben size katılmam. Çoluk çocuğumun ekmeğini yedirdiğim hayvanlarımı bile elimden aldınız. Siz nasıl Kürtsünüz' deyince babamı gözümüzün önünde bu evimizin kapısında öldürdüler. Babamın kanı yüzüme sıçradı. Annemin kolundaki bileziği çıkartıp aldılar. Türk askeri amca keşke babam ölmeden önce gelseydiniz. Olsun ben babasız kaldım ama başka çocuklar babasız kalmasın. Sizi çok seviyorum. Annem Hamide bizi kucakladı. 'Hep dua edin Türk askeri gelsin' derdi. Ben her zaman Türk asker amcalar gelsin diye Allah'a yalvarıyordum. Dualarım kabul oldu Türk asker amcalar geldiniz. Ellerinizden öpüyorum. Benim adım Şiyar." Şiyar'ın yazdığı mektubun altını imzalayıp, çiçek resmi çizdiği görülüyor.Türkiye'ninyardım kuruluşları, Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan bölgelerde hummalı bir yardım çalışmasına girdi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan'ın da katılımıyla Afrin kırsalında terörden arındırılan bölgelere sıcak yemek ve kuru gıda yardımı yapılırken kalpler ısındı, yüzler güldü. İHH da Kavkabah köyünde yardım dağıttı.ZeytinDalı Harekatı'nda elinden ve ayağından yaralanan Uzman Onbaşı Gökhan Yılmaz'ın tedavisi memleketi Yozgat'ın Sorgun'a bağlı Gevrek köyünde sürüyor. Yılmaz, "Afrin'e giderken düğüne gider gibi gittik. Yaralanınca geri gelmek zorunda kaldım. En kısa sürede iyileşip, düğüne gider gibi Afrin'e döneceğim. Üniformamı özledim. Arkadaşlarımı arayıp hep döneceğim günü beklediğimi söylüyorum" dedi.