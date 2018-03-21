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Afrin'de bulundu! Teröristler tünelleri bu yöntemle açmış

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolü ele geçirdiği Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller bulundu. Tünel açmak için bu makineleri de kullanmışlar

Giriş Tarihi: 20.3.2018 21:15 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 02:00
Afrin'de bulundu! Teröristler tünelleri bu yöntemle açmış

Afrin ilçe merkezine hakim tepelerde ÖSO'nun yaptığı aramalarda terör örgütünün açtığı tüneller bulundu.
Tünellerin bulunduğu yerden kent merkezi rahatlıkla görülebiliyor.

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Afrin'de bulundu! Teröristler tünelleri bu yöntemle açmış
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