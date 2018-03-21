Afrin'de bulundu! Teröristler tünelleri bu yöntemle açmış
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolü ele geçirdiği Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller bulundu. Tünel açmak için bu makineleri de kullanmışlar
Giriş Tarihi: 20.3.2018 21:15Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 02:00
Afrin ilçe merkezine hakim tepelerde ÖSO'nun yaptığı aramalarda terör örgütünün açtığı tüneller bulundu. Tünellerin bulunduğu yerden kent merkezi rahatlıkla görülebiliyor.