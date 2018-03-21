Haberler Gündem Haberleri Afrin'de bulundu! Teröristler tünelleri bu yöntemle açmış

Afrin'de bulundu! Teröristler tünelleri bu yöntemle açmış Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolü ele geçirdiği Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller bulundu. Tünel açmak için bu makineleri de kullanmışlar

Giriş Tarihi: 20.3.2018 21:15 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 02:00