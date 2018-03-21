İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik, aralarında darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan örgütün "sivil imamları" Kemal Batmaz ve Harun Biniş ile sözde "Başyüceler Şurası Başkanı" Mustafa Özcan, eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un da bulunduğu 36'sı firari, 47'si tutuklu 97 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, tanık beyanları ile holding çalışanlarının bilgi sahibi sıfatıyla alınan ifadelerine yer verildi.





17-25 ARALIK'TAN SONRA ORTALIKTAN KAYBOLDU

Kaynak Holding'e bağlı şirketlerden olduğu değerlendirilen Gürmed'de çalışan İ.M. ifadesinde, 2005'ten beri çalıştığı şirketin yöneticisinin Mehmet Sungur olduğunu ve bu şahsı, sonradan örgütten olduğunu anladığı birçok kişinin ziyarete geldiğini anlattı.



Mehmet SUNGUR

Mehmet Sungur'un Ankara'daki ofisine Adil Öksüz'ün 2-3 kez tek bas¸ına geldiğini, Öksüz'ün ofise gelecegˆi zaman Sungur'un çalışanları kapıya kadar go¨ndererek onu karşılattığını ve ofisine kadar refakat ettiklerini belirten İ.M, ''O zaman o¨nemli bir isim oldugˆunu du¨s¸u¨nu¨rdu¨k. Ofise girdikten sonra yanlarına bas¸ka kimseyi almadıkları ic¸in ne konus¸tuklarını bilmemiz mu¨mku¨n degˆildir.'' dedi.

Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın da şirkete gelerek Mehmet Sungur'u sık sık ziyaret ettiğini anlatan İ.M, ''Mehmet Sungur aracına c¸ok hassas davranırdı, kendisinden bas¸ka kimseye kullandırmadıgˆı halde Abdulhadi Yıldırım'a aracını vermesi o do¨nem bize enteresan gelmis¸ti. Bir u¨niversite o¨gˆrencisinin s¸irkette patron ile bas¸ bas¸a su¨rekli go¨ru¨s¸mesi, hatta hu¨rmet go¨rmesi bizim tarafımızdan normal kars¸ılanabilir bir durum degˆildi.'' ifadelerini kullandı.

İ.M, 2009 ya da 2010 yıllarında 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın s¸irkete ortak olduğunu, Batmaz'ın s¸irkette c¸ok aktif birisi olmadığını ve sık sık s¸irkete gelip gitmediğini anlatarak, şirketin İstanbul'daki toplantılarına katılan Batmaz'ın, bu toplantılarda çok pasif durduğunu, tam bir kapalı kutu olduğunu söyledi.

S¸irketi aktif olarak Sungur'un yönettiğini, Kemal Batmaz'ın neden ve nasıl bu şirkete ortak yapıldığını bilmediğini anlatan İ.M, ''Kemal Batmaz ilginc¸ bir şekilde 17/25 Aralık'dan sonra ortalıktan kayboldu. Hisselerini devredip devretmedigˆini ya da ne zaman devrettigˆini bilmiyorum." dedi.

- "KUR'AN'A EL BASTIRARAK HDP'YE OY VERMESİ İÇİN YEMİN"

İddianamede yer verilen holding çalışanlarından gizli tanık "Berrak" ifadesinde, holdingde 17-25 Aralık'tan o¨nce toplantılarda örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in kitaplarının okunduğunu, sonrasında ise sohbetlerin tamamen siyasi yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

''17-25 Aralık'tan sonra, o¨zellikle sec¸ime yakın toplantılarda Kur'an-ı Kerim'e el bastırılarak HDP'ye oy vermek u¨zere yemin ettirildi. Buna ben bizzat s¸ahit oldum. A.U. isimli c¸alıs¸an bu toplantıların birinde, kesinlikle HDP ya da bas¸ka partiye oy vermeyecegˆini, AK Parti'ye oy verecegˆini so¨yleyince şüpheli Su¨leyman Tetik isimli birim mu¨du¨ru¨ onu ayrı bir odaya go¨tu¨rdu¨. Orada HDP'ye oy vermesi ic¸in yemin ettirmek istedigˆinde bu s¸ahıs kabul etmeyince bir s¸ekilde tazminatı o¨denmeden is¸ten c¸ıkarıldı."

- KAYNAK HOLDİNG'E KARŞI GAZETESİ

Gizli tanık "Berrak", yine 17 Aralık'tan sonra kurulan Kars¸ı gazetesinin, holdingde bedava dağıtıldığını ve bu gazetenin c¸alıs¸anlara verilerek gu¨venilen c¸evrelere dagˆıtmalarının istendiğini anlatarak, ''Yine 17 Aralık'tan sonraki toplantılarda nereden temin ettiklerini bilmedigˆim o¨zellikle Bas¸bakanı ve bazı siyasilerle ilgili tapeler toplantıya gelenlere dinletilirdi. O¨zellikle 17 Aralık'tan sonraki tape dinletme toplantılarını T.K. diye bir s¸ahıs yapıyordu. Bildigˆim kadarıyla bu s¸ahıs Zaman gazetesinde yazı yazıyordu. Hatta bu s¸ahıs o¨zellikle siyasilerin kendi ellerinde yatak odası go¨ru¨ntu¨lerinin dahi tu¨m go¨ru¨ntu¨lerinin bulundugˆunu söylüyordu." ifadelerini kullandı.

Aynı s¸ekilde Kaynak Holding'in s¸irketlerinde o¨zelikle 17 Aralık'tan sonra bilis¸im c¸alıs¸anları tarafından I·.K. koordinesinde yasal olmayan dinleme ic¸in takılan tu¨m kayıt cihazlarının söküldüğünü anlatan tanık "Berrak", ''17 Aralık'tan sonra tu¨m s¸irketlerin gu¨venlik kamera sistemleri sıfırlandı. S¸irketlere gelen bu¨rokratlar ve u¨st du¨zey memurların tespit edilmemesi ic¸in bunu yaptıklarını so¨ylediler." dedi.

Destek amacıyla birim mu¨du¨rlerinin 50 bin lira, c¸alıs¸anların 10 bin lira Yapı Kredi'den kredi c¸ekerek Bank Asya'ya yatırılmasının istendiğini öne süren tanık "Berrak", Bank Asya için birim müdürlerinin kendilerini toplayarak ''Bunun hukuki olarak hic¸bir sakıncasının bulunmadıgˆı, zaten bu su¨recin gec¸ici olduğu, normalles¸tigˆinde her s¸eyin yola girecegˆi'' yönünde açıklamalarda bulunduğunu anlattı. Tanık "Berrak", söz konusu toplantı için Yapı Kredi Bankası'nın yetkililerinin Kaynak Holding'in s¸irketlerine geldiğini ve kredi c¸ekme is¸lemlerinin evraklarının holding şirketlerinin merkezlerinde yapıldığını iddia etti.

Tanık "Berrak", örgütün son dönemde Pak Egˆitim Sendikası'nı kurduğunu anımsatarak, son zamana kadar c¸ekirdek kadroların bu sendikaya u¨ye yapıldığını ancak kendilerine herhangi bir baskı uygulanmadığını anlattı.

En son kayyum atanmasından bir gu¨n o¨nce çalışanları topladıklarını ve sendikanın o¨neminden bahsederek, "Egˆer s¸irketlere kayyum atanırsa kamuoyunda sendikacılıgˆın o¨nu¨nu¨ kesiyorlar.'' diye algı olus¸turmak amacıyla herkesin bu sendikaya u¨ye olmasını istediklerini ifade eden tanık "Berrak", ''Bu konuda u¨ye olmak ic¸in e-Devlet s¸ifresi gerekiyordu. Toplantıda e-Devlet s¸ifresi olmayanları toplayarak PTT'ye go¨tu¨rdu¨ler, topluca e-Devlet s¸ifresi aldılar ve bu s¸ifreleri birim mu¨du¨rleri bizzat kullanarak s¸ahısların rızası olsun ya da olmasın Pak Egˆitim Sendikası'na zorunlu u¨ye yaptılar, dolayısıyla maas¸larımızı Bank Asya'dan aldıgˆımız ic¸in otomatikman sistem u¨zerinden sendika kesintisi de yapılmıs¸ oldu." ifadesini kullandı.

Gizli tanık "Yavuz" da ifadesinde, holdinge bağlı Sürat Kargo'da çalıştığını anlatarak, 2014 yılında ''Paralel yapıya'' kars¸ı ilk operasyonlar bas¸ladıgˆında, o¨zellikle Zaman gazetesi ve Samanyolu TV ile ilgili sorus¸turmalarda tu¨m Tu¨rkiye'de oldugˆu gibi adliyede eylemlerin yapıldığını ve şirket c¸alıs¸anlarının bu eylemlere katılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

"EVRAKLARI İMHA ETMİŞLER"

Gizli tanık "Duman" da ifadesinde, tarihini tam olarak hatırlayamadığını ancak devlet yetkililerinin geldigˆi so¨ylenerek holdingde çalışan herkesin alarma gec¸irildiği belirterek, şunları anlattı:

''Gelen yetkili ve go¨revlileri I·lhan Ko¨se kars¸ılar, gelenleri bir mu¨ddet oyaladıktan sonra Bayram Alkan'a yo¨nlendirirdi. Bu su¨re zarfında imha edilmesi gereken tu¨m evraklar zaten imha edilmis¸ oluyordu. Hatta bir seferinde Bayram Alkan'ın odasında dolabın ic¸erisinde bulunan ve ic¸erisinde para trafigˆi ile ilgili c¸es¸itli evrak bulunan gizli c¸elik kasa şüpheli avukat Hu¨rol Karadas¸'ın odasına go¨tu¨ru¨ldu¨. O¨zellikle 17-25 Aralık'tan sonra s¸irketlerde inanılmaz derecede evrak imha edildi. Bir dekont dahi c¸ok ince parc¸alara ayrılarak, ayrı kagˆıt kutularına konuldu. As¸agˆı yukarı her saat olmak u¨zere bunlar -4. kattaki kagˆıt atık depolama birimine go¨tu¨ru¨ldu¨. O¨zellikle baskın yapılacagˆını duyduklarında evrakları -4 ve -2. katlarda bulunan bo¨lu¨mlerde saklıyorlar, tehlike gec¸ince tekrar bazılarını geri c¸ıkartıyorlardı. Yine bilgisayarların harddiskleri o¨zel bir ekip tarafından komple temizlendi. Devlet yetkilileri incelemeye geldiklerinde ise -2 de bulunan tamir bo¨lu¨mu¨ne go¨tu¨ru¨yorlardı. Yine devlet go¨revlileri gelecegˆi zaman Fetullah Gu¨len'in resmi kaldırılarak Atatu¨rk'u¨n resmi takılıyordu.''