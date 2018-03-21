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Emine Erdoğan: "'nın yorumları dikkate değerdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Prof. Dr. 'ın yorumlarının dikkate değer olduğunu belirtti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 20:41 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 20:42
Emine Erdoğan: Karatay Hoca'nın yorumları dikkate değerdi

Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan, "Avrupa tıbbının temelinde 'nın öğretileri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hoca'nın yorumları dikkate değerdi." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Karatay'ı kabul etti.

Kabule ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Prof. Dr. Canan Karatay'ı misafir ettik. Sağlıklı yaşama sanatı üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Avrupa tıbbının temelinde İbn-i Sina'nın öğretileri olduğunu söyleyen 'nın yorumları dikkate değerdi."

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Emine Erdoğan: "Karatay Hoca'nın yorumları dikkate değerdi"
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