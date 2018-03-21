Son Dakika: Erdoğan açıkladı: 23 milyon haneye PTT aracılığı ile göndereceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, 23 milyon haneye PTT aracılığıyla mektupla karaçam tohumu gönderileceğini açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları:

"PKK'NIN NEVRUZUNU DEĞİL, İNANANLARIN KUTLADIĞI NEVRUZU KUTLUYORUZ"

21. Mart aynı zamanda pek çok yerde kutlanan Nevruz günüdür. Cemrelerin şubatın ikinci yarısından başlayarak birer hafta arayla havaya, suya, topağa düşmesinin ardından 21 Mart'ta Nevruzu kutluyoruz. Biz tabii PKK'nın nevruzunu değil, inananların kutladığı nevruzu kutluyoruz. Farklı anlamlar yükleyenler var, biz ne anlam yüklüyoruz ona bakalım.

Türkiye olarak dünyadaki orman varlığını artıran az sayıdaki ülkelerden biri olduk. Ecdadımızdan aldığımız ilhamla tüm projelerimizde binaların mimarisi kadar çevresini yeşillendirmeye de önem verdik. Külliyemizi görüyorsunuz, ahşap hakim bir alan ve çevresi hep yeşillik.

5 bin köye 5 bin gelir getirici orman projesini biz başlattık. 1 milyon yabani zeytini aşılayarak vatandaşlarımıza dağıttık.

Vatandaşlarımıza ulaştıracağımız fidan ve tohumların toprakla buluşmasını istiyoruz. Ne kadar çok fidanı toprakla buluşturursak orman varlığımız o derece hızlı artar.

23 milyon tohum PTT aracılığı ile her aileye gönderilecek. Heyelan için yatak kök olmamalı, dikey kök olmalı.

MEKTUP ELEŞTİRİSİNE YANIT

Bu projenin aynı zamanda internetin ve cep telefonunun yaygınlaşmasıyla artık hayatımızdan çıkma noktasına gelen mektubun yaşatılması yönünde de adım olacağına inanıyorum. Birileri kampanya yapıyor. Hem yeşilden bahsediyorsunuz, hem ormandan bahsediyorsunuz, hem ağaçları keserek israfa gidiyorsunuz diyorsunuz. Ne alakası var ya.

ORMANLARDA BU DURUMA GELMİŞ AĞAÇLAR KESİLİR, TEMİZLENİR...

Ormanlarda bu duruma gelmiş ağaçlar kesilir, temizlenir. Onlar kendi sektörlerinde vs. bunlar kullanılır. Gazetecilik, bütün bu gazete kağıtları vs. çok çok kalite, verimli olan ağaçlardan mı üretiliyor sanıyorsun. Zarf, kağıt bunlardan elde ediliyor.

Ağzı olan herkes konuşuyor ya, onlar konuşmaya devam etsin. Bizim bu çalışmalarımız yeni değildir. 1994'te İstanbul'a belediye başkanı seçildiğim zaman İstanbul berbattı.

Vatan topraklarını sadece erezyona karşı değil her türlü düşmana, her türlü saldırıya karşı da koruyoruz. Fitili ateşlenen Gezi olaylarından beri kesintisiz saldırı altında, yakın tarihimizin en büyük atılımlarını da bu dönemde gerçekleştirdik. FETÖ dahi bizi durduramadı.

Kimi şehirlerimizin bazı mahallelerinde çukurlar açarak bütünlüğümüze saldıran bölücü örgüt de bizi durduramadı. DEAŞ'ı bile üzerimize salmaya çalıştılar o da tutmadı. Nevruz kutlamaları yapıyorlar, Diyarbakır'da, şurada, burada. Diyarbakır'da olduğum gün 80 bin Diyarbakırlı o kongremize katıldı. Artık benim Diyarbakırlı Kürt kardeşim de kendi değerlerine sahip çıkmaya başladı.