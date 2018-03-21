FETÖ üyesi elektrik mühendisi İmralı'da Öcalan'la görüşmüş

FETÖ/PDY soruşturması 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılandığı dava kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderilen tutuklama talep yazısında, FETÖ tarafından özel olarak Öcalan'la ilgili bilgileri toplamak adına "Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu"nda görevlendirildiği belirtilen bir sanığın, Öcalan'la görüştüğü iddiaları, ev hapsi verilerek tahliye edilen bir iş adamının ifadelerinde yer aldı - M.K'nın ifadesinden: "Ş.U, sözde il imamı Cansun Sarıyıldız ve eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz tarafından cemaate yakın kişilerden belirlenen Cezaevi İzleme Kurulu'nda yer almış, hatta bu kapsamda İmralı'ya giderek PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile de görüşmüşlerdir"

İMRALI'DA ÖCALAN'LA GÖRÜŞMÜŞ

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderilen tutuklama talep yazısında, FETÖ tarafından özel olarak Öcalan'la ilgili bilgileri toplamak adına "Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu"nda görevlendirildiği geçen bir sanığın, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştüğü, ev hapsi verilerek tahliye edilen bir iş adamının ifadelerinde de yer aldı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde süren eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen iş adamı M.K'nın verdiği ek ifadede bazı detaylar dikkati çekti.

CEZA İNFAZ KURUMUNDA GÖREV YAPMIŞ

M.K'nın ifadesinde, tutuklu yargılanırken etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen ancak Cumhuriyet Başsavcılığının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu ev hapsinde tutulmasına karar verilen iş adamı Ş.U'nun örgütün yönlendirmesiyle "Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu"nda görev yaptığını belirttiği yer aldı.

ÖRGÜTÜN MÜHENDİSLER GRUBU BAŞINDAYKEN ÖCALAN'LA GÖRÜŞMÜŞ

Sanık Ş.U'yu tanıdığını ve elektrik mühendisi olduğunu aktaran M.K, şu bilgileri verdi:

"Örgütün 'İl İstişare Heyet' üyesiydi. Örgüt içinde oluşturulan Mühendisler-Üniteler Grubu'nda Mühendisler Grubu'nun başında yer alıp, bu grubun oluşumunu sağlamıştır. 2015 sonuna kadar cemaat ile bağını koparmadığını biliyorum. Hatta sosyal medyadan örgüt lehine birçok mesaj ve paylaşımlarının olduğunu biliyorum, çünkü ben de kendisini takip ediyordum. Fakat sonradan korkarak birçoğunu sildiğini fark ettim."

M.K, 2006-2007 yıllarında aynı mütevelli heyetinde yer aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Beşevler'deki kendi villasında birçok mütevelli toplantısı yaptık. Burs, himmet, kurban toplama konularında aktif birisiydi. Ayrıca BTSO Yönetim Kurulu üyesidir ve buraya BUGİAD (kapatılan Bursa Girişimci İşadamları Derneği) kontenjanından seçildiğini biliyorum. BTSO seçimleri kapsamında cemaatin oluşturduğu özel ekibin içinde yer almıştır. Ş.U, sözde il imamı Cansun Sarıyıldız ve eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz tarafından cemaate yakın kişilerden belirlenen 'Cezaevi İzleme Kurulu'nda yer almış, hatta bu kapsamda İmralı'ya giderek PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile de görüşmüşlerdir. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanarak etkin pişmanlık yasası kapsamında şartlı tahliye edildiğini biliyorum. Bu kişinin de örgütte bu kadar aktif olmasına ve yine iddianamede gördüğüm kadarıyla pek önemli bilgi vermemesine rağmen tahliye edilmiş olması hepimizin kafasında ciddi soru işaretleri oluşturmuştur."

ÖCALAN'LA GÖRÜŞÜLDÜĞÜ BİLGİSİ MAHKEMEYE YANSIMAMIŞTI

Öte yandan sanık Ş.U, 22 Ocak'ta görülen duruşmadaki savunmasında, bir dönem Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda görev yaptığını, dönemin Bursa Cumhuriyet Başsavcısı şu anda ise FETÖ sanığı Namık Yılmaz'ın kendisini makamında birkaç kez görüşmeye çağırdığını, kuruldaki göreviyle ilgili sorular sorduğunu aktarmıştı.

Ayrıca sanık Ş.U ve diğer 3 iş adamının tutuklanması için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderilen talep yazısında, iş adamının FETÖ tarafından özel olarak Öcalan'la ilgili bilgileri toplamak adına "Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu"nda görevlendirdiği belirtilmişti.

Talep yazısında, sanık Ş.U. hakkında şunlar kaydedilmişti:

"Kapatılan BUGİAD üyesi ve başkan yardımcılığı yaor. Kakao Talk adlı programı cep telefonuna yüklemiş. Yaklaşık 15-20 yıllık üst düzey bir ilişki ve organik bir bağ. Hakkında birçok ifade mevcut."