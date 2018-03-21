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İnlerine girildi! Yerinde imha edildiler...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyonda 15 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 07:05 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 07:14
İnlerine girildi! Yerinde imha edildiler...

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, ilçenin Hanelmalı ve Tokaçlı köyleri kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla "Şehit Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe-5 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında tespit edilen 14 avcı boy çukuru ile 18 litrelik yağ tenekesi içinde kablo düzenekli 15 kilogram ağırlığındaki el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi.

Bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla, il genelinde teröristlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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İnlerine girildi! Yerinde imha edildiler...
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