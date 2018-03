MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Nevruz açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nevruz Türk'ün Bahar Bayramı'dır. Böylesi bir bayramı hain emellere alet etmek isteyenlere elbette fırsat verilmemeli, bin yıllık kardeşlik çınarını zedelemek isteyen mihrak ve karanlık heveslere göz açtırılmamalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Nevruz'a ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli şu ifadeleri kaydetti:

"Nevruz yeni bir gün olduğu kadar, baharın uyanış müjdesi, barış ve kardeşliğin diriliş mevsimidir. Aynı zamanda Türk-İslam alemini kuşatan binlerce yıllık kutlu bir geleneğin, birlik ve kardeşlik meşalesinin simgesidir. Nevruz huzura açılan kapı, canlanıp yeşillenen doğanın adı, sevinç ve coşkunun miladıdır. Türk milleti Nevruzla birlikte umut dolu günlerin geleceğine inanmış, bu çok önemli kültürel mirası bugüne kadar titizlikle korumuş, dikkatle yaşatmıştır. Nevruz Türk'ün Bahar Bayramı'dır. Böylesi bir bayramı hain emellere alet etmek isteyenlere elbette fırsat verilmemeli, bin yıllık kardeşlik çınarını zedelemek isteyen mihrak ve karanlık heveslere göz açtırılmamalıdır. Sevinçle yakılan ateşler, hasretle tutuşan eller, yürekten saçılan gülüşler, kanatlanan yüksek ülküler, ufuk ötesine odaklanmış yüce gönüller Nevruz'un ruh kökü, mana özüdür. Bu kökün kopması, bu özün kuruması imkansızdır. Nevruz Bayramı; bereketin, beklentinin, birlik ve dirliğin asırlarca kaynağı, milli, vicdani ve insani hasletlerin buluşma membaıdır. Nevruz, Türk kültürünün sönmeyecek varlık ateşi, silinmeyecek beka alametidir.

Türk milletinin hem ata hem de ana yurdunda baharın habercisi olarak ayrıcalıklı bir yeri bulunan Nevruz Bayramı; her zaman kardeşliğin, neşenin, coşkunun, hoşgörünün alameti olagelmiştir. Beraber ağlayıp, birlikte gülen; bayram günlerinden, yas tutulan dönemlere kadar her şeyi birlikte paylaşan büyük Türk milleti Nevruz Bayramını hakkıyla, layıkıyla, gururla yaşayacak, inşallah geleceğe taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin, Türk-İslam aleminin Nevruz Bayramını kutluyor, vatanımızın her yöresindeki aziz vatandaşlarıma sağlıklı, huzur dolu ve başarılarla geçecek bir ömür diliyor, selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Diyorum ki, Nevruz Türk'tür, Turan'dır, heyecandır, hedeftir, Türkiye'nin kardeşlik ve dayanışma güvencesidir."