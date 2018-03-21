Örgütle ortak hareket ettiler

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek'in de aralarında bulunduğu 6 sanığa da 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, davayla ilgili gerekçeli kararını hazırladı. Örgütün medyadaki unsurlarının darbe girişiminden önceki süreçte ve darbe günü darbeyi çağrıştırıcı, destekleyici, toplumun darbeye karşı koymasına karşı çıkacak söylemlerde bulunduğu belirtilen kararda, "Bir bütün olarak hiyerarşik bağlılık ve örgütsel emir komuta zinciri içerisinde darbe girişimine iştirak ettiklerinin kabulü gerekir" ifadeleri kullanıldı. Anayasayı ihlal eylemi bakımından 3 sanığın katıldığı bu programın davanın en kuvvetli delillerinden olduğu kaydedilen kararda, darbe girişiminden 1 gün önce yayımlanan programdaki konuşmalarda olası bir darbe girişimini halk gözünde meşru karşılanabileceğine yönelik çıkarımlarda bulunduğu belirtildi. Ahmet Altan'ın köşe yazılarının analizinin de yapıldığı kararda, Altan hakkında 'Darbe olacağına dair bilgisinin olduğu açıkça anlaşılmaktadır' denildi. 3 sanığın da gerçekleşecek olan darbe girişimini meşrulaştırmayı amaçladığı vurgulanan kararda, 'Cizre'de insanların öldürüldüğü, Kürt şehirlerinin yakıldığı' şeklinde FETÖ lehine kaos ortamı hazırlama gayretinde oldukları anlatıldı.

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