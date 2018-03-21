Şehit ailesine icra ayıbı

BUGÜN NELER OLDU

Eylül 2012'de terhisine 40 gün kala Tunceli'de bölücü terör örgütünün kurduğu hain pusuda şehit düşen Dadaş'ın cenazesi ailesinin yaşadığı Karaağaç'ta askeri törenle toprağa verildi. Altı yıl önce evlatlarını vatan uğruna feda eden Dadaş ailesi, 18 Mart öncesi ellerine ulaşan tebligatla hayatlarının şokunu yaşadı. Kapaklı Belediyesi avukatı aracılığıyla, Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Dadaş'ın ailesi hakkında icra takibi başlattı. Şehit ailesinin evinde imar aykırılığı tespit edilince dönemin MHP'li Karaağaç Belediye Başkanı Özkan Yücel, binaya ruhsat vermiş, hatta yaptığı bu usulsüzlük için yargılanan Yücel, beraat etmişti. Büyükşehir yapılanması ile birlikte Karaağaç Belediyesi'nin amme alacakları Kapaklı Belediyesi'ne geçince bu defa Kapaklı Belediyesi, icra takibi başlattı.Şehit Dadaş'ın Karaağaç'taki cenazesinde ailenin yaşadığı binayı gören iş adamı Saim Buyruk binanın kalan yapım işlerini üstlenmişti. Hisseli arsada yapılan binada imar aykırılığı tespit edilince dönemin MHP'li Karaağaç Belediye Başkanı Özkan Yücel, ailenin şehit Dadaş'ın ailesi olmasından dolayı cezai yaptırımın aksine binaya ruhsat vermiş, hatta yaptığı bu usulsüzlük için yargılanan Yücel, deliller kapsamında oluşan vicdani kanaat ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek beraat etmişti. Diğer taraftan özür dileyen belediye, icra takibinin yanlışlıkla gönderildiğini, cezayı kendilerinin ödeyeceğini ileri sürdü.18Mart Şehitleri Anma Günü'nü kutladığımız ve şehitleri yad ettiğimiz bu günlerde Kapaklı Belediyesi, avukatlık ücretinin tahsili için icra takibi başlattı. Aileye icra takibi ile ilgili yazının gönderilmesinden 3 gün sonra 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü ve şehitleri anma günü dolayısıyla Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı şehit Kadir Dadaş'ın kabrine karanfil bırakırken görüntülenmişti.