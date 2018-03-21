Son Dakika: Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 21 Mart Dünya Ormancılı, 22 Mart Dünya Su, 23 Mart Dünya Meteoroloji Gününüzü şimdiden tebrik ediyorum.

"PKK'NIN NEVRUZUNU DEĞİL, İNANANLARIN KUTLADIĞI NEVRUZU KUTLUYORUZ"

21. Mart aynı zamanda pek çok yerde kutlanan Nevruz günüdür. Cemrelerin şubatın ikinci yarısından başlayarak birer hafta arayla havaya, suya, topağa düşmesinin ardından 21 Mart'ta Nevruzu kutluyoruz. Biz tabii PKK'nın nevruzunu değil, inananların kutladığı nevruzu kutluyoruz. Farklı anlamlar yükleyenler var, biz ne anlam yüklüyoruz ona bakalım.

Türkiye olarak dünyadaki orman varlığını artıran az sayıdaki ülkelerden biri olduk. Ecdadımızdan aldığımız ilhamla tüm projelerimizde binaların mimarisi kadar çevresini yeşillendirmeye de önem verdik. Külliyemizi görüyorsunuz, ahşap hakim bir alan ve çevresi hep yeşillik.

5 bin köye 5 bin gelir getirici orman projesini biz başlattık. 1 milyon yabani zeytini aşılayarak vatandaşlarımıza dağıttık.

Vatandaşlarımıza ulaştıracağımız fidan ve tohumların toprakla buluşmasını istiyoruz. Ne kadar çok fidanı toprakla buluşturursak orman varlığımız o derece hızlı artar.

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