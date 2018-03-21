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Son dakika: İstanbullular Dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbullular dikkat! Yarın trafiğe çıkmadan bu yollara mutlaka dikkat edin. , Eminönü-Alibeyköy 'nın geçeceği güzergahtaki altyapı çalışması sebebiyle 'nin Unkapanı-Balat İstikametinin yarından itibaren araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 22:45 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 22:52
Son dakika: İstanbullular Dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı olacak

Belediyeden yapılan açıklamada, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından yapılacak Eminönü-Alibeyköy 'nın geçeceği güzergahta altyapı çalışması yapılması zorunluluğu doğduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sistemin kurulacağı geçiş bölgelerinde kalacak olan atık su ve yağmur suyu hatlarının yerlerinin değiştirilmesi ve yenilenmesi çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle sahil yolu 'nin Unkapanı-Balat İstikameti yarından itibaren araç trafiğine kapatılacak. Bölgedeki akışı bir ay süreyle tek şeritten çift yönlü sağlanacak. Bin 100 metre uzunluğundaki
çalışma, vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kısa sürede bitirilebilmesi için iki farklı noktada aynı anda başlatılacak ve ekipler 2 vardiya halinde çalışacak. Araç sürücülerinin alternatif güzergahları kullanmaları önemle duyurulur. "

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Son dakika: İstanbullular Dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı olacak
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