Son Dakika: Nevruz kutlamalarında terör propagandası: 22 gözaltı!

Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları sırasında 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK / PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediliyor.

YASA DIŞI PANKART AÇTILAR

İstanbul Bakırköy'de Nevruz kutlamaları esnasında PKK/PYD terör örgütü propagandası yapan 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde bulunan yasa dışı pankartlara el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bakırköy Halk Pazarı alanında 13.00'da başlayan Nevruz Kutlamaları nedeniyle polis, kutlama alanı ve çevresinde sabahın erken saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Kutlamaya gelenler polis noktalarından arama yapılarak alana alınıyor. Slogan atarak alana girmeye çalışan bir grup ile polis arasında tartışma yaşandı. Çıkan küçük çaplı arbedenin ardından 22 kişi gözaltına alındı.



Polis bazı bayrakları ve dövizleri içeri almıyor. Öte yandan üzerlerindekilerin yöresel kıyafetler olduğunu söyleyen 2 kişi de polis noktasından içeri alınmadı. Bunun üzerine üzerindeki kıyafeti çıkartan bir kişi alana alırken diğeri ise kıyafetini çıkarmadığı için alana alınmadı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.