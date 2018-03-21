Son dakika: SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Son dakika haberi: Kamuoyu araştırma şirketi SONAR'ın başkanı Hakan Bayrakçı Ankara'da gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre; gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı alındığı öğrenilen Hakan Bayrakçı, gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alındığını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden duyuran Bayrakçı, "Ankara'da gece 00.50'de gözaltına alındım. Hayırdır inşallah. Çankaya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüyorlar" ifadelerini kullandı. Bayraktar'ın SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

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TWİTTER'DAN AÇIKLAMA

Twitter hesabından açıklama yapan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, "Ankara'da gece 00:50'de gözaltına alındım. Hayırdır inşallah. Çankaya Emniyet md. götürüyorlar." dedi..

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

HAKAN BAYRAKÇI KİMDİR

Hakan Bayrakçı, 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Saint Benoit ve Saint Michel Fransız kolejlerinde gördü. Yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı.

Hakan Bayrakçı, 1988 yılında SONAR araştırma şirketi'ni kurdu ve başkanlığını yapmaya başladı. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi liderlere profesyonel olarak danışmanlık yaptı. Meslek hayatı süresince, 140 Belediye Başkanı, 40 Bakan, 14 Parti Genel Başkanı ve 7 Başbakana'a da profesyonel olarak danışmanlık hizmeti verdi. Bayrakçı, çeşitli televizyon programlarında konuk yorumcu olarak canlı yayınlara katıldı. Bayrakçı ayrıca TRT1'de, 2003 ve 2006 yılları arasında tarih programı sundu.