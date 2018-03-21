TSK geldi huzur geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin şehir merkezinde tüm kontrolü ele aldı. Şimdiye dek ÖSO aracılığıyla kontrolde tutulan şehirde, sivillere ve sosyal yaşama yönelik tehditlere karşı TSK devreye girdi. Şehirde sivillere ait malların rızaları dışında dışarı çıkartılmaması için tedbirler artırıldı.

GİRİŞ-ÇIKIŞTA TANKLI GÜVENLİK

TSK, Afrin'in bütün giriş ve çıkışlarına konuşlandı. Kentin ana girişlerine tanklar da yerleştirildi. Mehmetçik, Afrin'den çıkan her aracı didik didik aradı. Afrin'e de görevlilerin dışında kimsenin girmesine izin verilmedi. Bazı araçlarda bulunan Afrinlilere ait mallara da el kondu. Bu mallar, daha sonra sahiplerine iade edilmek üzere Afrin'de ve Azez'de bulunan depolara kaldırıldı. Suriye Geçici Hükümeti de, yağmaya karışan bazı ÖSO üyelerinin yargılanması ve mağdur edilenlerin haklarının iade edilmesi gerektiğini açıkladı. ÖSO da Afrin'de yağmaya karışan 2 üyeyle ilişiğin kesildiğini ve yaptırımların süreceğini duyurdu.



Afrin sokaklarında TSK patlayıcı arama ve tarama çalışmalarına da devam ediyor. Çalışmalara dedektör köpekler de katılıyor. Ancak birçok ev ve işyerine tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesiyle sivillerden ve ÖSO üyelerinden yaşamını yitirenler ve yaralananlar oldu. Dün Afrin girişine yerleştirtilen el yapımı patlayıcıya basan bir ÖSO savaşçısı hayatını kaybetti. TSK da ÖSO komutanlarına üyelerinin kontrolsüz şekilde binalara girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.



Bu arada Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, Afrin'de klor gazı kullanıldığı iddialarına ilişkin yaptıkları araştırmalarda, soruşturma yürütmeye değer güvenilir bir kanıt bulunamadığını söyledi.

'TÜRK ASKERİNİ GÖRÜNCE KURBAN KESTİK'

Afrin 'in teröristlerden temizlenmesinin ardından kenti terk eden siviller evlerine dönüyor. Esnaf da yeniden dükkânlarını açıyor. Kumanyalarını sivil halka veren ve özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Mehmetçik de arama yaptıkları bölgelerde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanıyor. Teröristlerin çocuklarını zorla götürdüğünü, kendilerinden para toplandığını ve silah zoruyla ilçeyi terk etmelerine izin verilmediğini anlatan Afrinliler, Türk askerini görünce mutluluklarını göstermek için kurban kestiklerini söyledi. Sivil halk, kız çocuklarının da zorla silah altına alındığını aktardı. Bir Afrinli de teröristler kaçırmasın diye 2 kızını 4 ay boyunca sakladığını kaydetti.