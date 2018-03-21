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'dan 'ın kuzeyindeki kamplarına operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerince 'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarına yönelik operasyonda saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi. 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 41'e yükseldi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 19:01 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 19:03
TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerince 'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarına yönelik operasyonda saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'nin ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla devam ediyor.

Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, askeri birliğe saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristler, insansız hava aracı () tarafından tespit edildi.

Söz konusu bölgeye düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 41'e yükseldi.

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TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına operasyon
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