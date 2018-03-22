Facebook’a tepkiler büyüyor! Kullanıcılar hesapların silinmesi için kampanya başlattı!

Facebook'un kullanıcı bilgilerini bir firmaya vermesi dünyada resmen kasırga etkisi yaşattı. Konuyla alakalı olarak soruşturmalar başladı, Facebook ve kurucusu Mark Zuckerberg büyük tepki topladı. Hatta Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, konuyla ilgili açıklama yapması için Mark Zuckerberg'i parlementoda konuşmaya yapmaya çağırdı.

PROFİLİN GİZLİ OLMASI TEHLİKE OLMADIĞI ANLAMINA GELMİYOR

Sadece 50 milyon kişinin bilgilerinin paylaşılması, diğer kullanıcıların da tehlikede olmadığı anlamına gelmiyor. Bu konuda özel yazışmalar, gizli profiller, gizlenmiş olan fotoğraflar vs... dahil olmak üzere yani tüm kişisel veriler tehlike içinde bulunuyor. Facebook'un kişisel verileri seçimler için vermesi başka konuları da gündeme getirdi. Kullanıcılar, bilgilerinin istihbarat örgütlerine, reklamcılara, bankalara veya siyasi partilere satılmış olabileceği olasılıklarını tartışıyorlar. Eğer bu olasılık doğruysa da gizli bilgilerin verilmesi suç teşkil ediyor. Hatta bu yüzden bazı kullanıcılar Facebook hesaplarının silinmesi konusunda kampanya başlattı.

TÜRK KULLANICILARININ BİLGİLERİ PAYLAŞILDI MI?

Başta belirttiğimiz gibi kişisel verilerin satılması veya paylaşılması dünya çapındaki tüm kullanıcıları ilgilendiren bir durum. Ülkemizdeki kullanıcılar da buna dahil. Sonuç olarak Amerikada'daki seçimler için Amerikalı kullanıcıların bilgilerinin paylaşılması, diğer ülkelerde de buna benzer bir olayın olmadığı anlamına gelmiyor. Belki gizli bir şekilde yapılmış, ancak bu son olay gibi ortaya çıkmamış olabilir. Türk makamlarının inceleme başlatıp başlatmayacağı şu aşamada belli değil. Ancak ülkemizde de konu yakından takip ediliyor.

FACEBOOK PROFİLLERİNDE PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Facebook'un skandalları daha önce de gündeme gelmişti. Mesela Facebook'un kullanıcı veriyle yaptığı ilk yanlış 'Beacon' adındaki servis oldu. Facebook, bu servis için 44 e-ticaret şirketiyle anlaştı.E-ticaret sitelerine Facebook ile bağlanan kullanıcıların bu sitelerde inceledikleri ürünler olduğunda, Facebook profillerinde paylaşımlar yapıldı. Bu özelliğin kullanıcıların izni ve haberi olmadan yapılması şikayetlere neden oldu ve durum mahkemeye taşındı. Daha sonra bu servis kapatıldı.

FACEBOOK'TAKİ ZARARLI İÇERİKLER ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ

Facebook'ta çocuklar için zararlı içerikler oluyor. Sosyal ağ içinde pedofillerin oluşturduğu gruplara müsade ediliyor. Facebook'ta çocukların istismarına yönelik fotoğraflar paylaşarak pedofili suçları işleyen hesaplar yer alıyor.