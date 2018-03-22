Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 korumasına yönelik dava düşürüldü

ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize yol açan olaydan sonra Ankara ve Washington arasındaki gerilimi hafifletmeye yönelik süreç, Kasım ayında ABD Federal Savcılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarından dördü hakkında, davaya bakan yargıçtan davayı düşürmesini istemesiyle başladı.



(Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında, terör örgütü destekçileri Türkiye'ye kin kusan pankartlarla gösteri yapmıştı. Terör yandaşlarına tepki gösteren bazı Türklere ABD polisinin sert şekilde davrandığını bildirilmişti)

SUÇLAMALAR GERİ ÇEKİLDİ

Ardından, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kovulan eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Şubat ayında Türkiye'yi ziyaretinden bir gün önce yedi koruma hakkındaki suçlamalar da geri çekildi. Haklarındaki suçlamalar geri çekilen Türk koruma görevlileri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koruma Müdürü'nün de olduğu belirtildi.

HERHANGİ BİR BASKI YAPILMADI

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, korumalara yönelik soruşturmayı başlatan savcılara, suçlamalardan vazgeçmeleri için herhangi bir baskı yapılmadı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SKANDAL OLARAK NİTELEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için, geçen yıl Washington'a geldiği sırada, Türk Büyükelçiliği önünde yaşanan kavgadan sonra yaşanan gelişmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, korumalarına yöneltilen suçlamaları 'skandal' olarak nitelemiş ve beni davet edeceksin, orada bizi dövdürmeyle, tehditle karşı karşıya bırakacaksın, benim korumalarım tedbir alınca da gıyaplarında gözaltı kararı vereceksin. Böyle demokrasi, adalet, merhamet olmaz şeklinde konuşmuştu.